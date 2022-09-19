險成「埋屍鬼樓」！工地挖出驚悚白骨　失蹤10年女大生慘遭裹屍

▲紐約19歲女大生離奇失蹤10年，最終陳屍地點是工程建地。（圖／翻攝紐約市警察局，下同）

記者張寧倢／編譯

殺人犯將遺體棄置在建築工地，讓新大樓變成「埋屍鬼樓」，恐怕不只是口耳相傳的驚悚故事。據美媒報導，紐約皇后區一處廢棄工地竟真的挖出屍體，而且是一具被毛毯包裹住的駭人白骨。紐約市警方確認身分後發現，死者就是10年前失蹤的19歲女大生。

根據《紐約郵報》報導，紐約亨特學院（Hunter College）的19歲女大生貝茲（Stevie Bates）2011年曾參與「占領華爾街」的抗議運動，她也為此在當年9月至11月搭帳篷露宿公園2個月，然而，她卻在2012年被通報失蹤。

母親表示，當時貝茲正準備結束一趟公路旅行，2012年4月27日她在長途巴士短暫停留匹茲堡時曾打電話回家，預告自己將在隔天清晨5點40分回到紐約，沒想到，這竟是最後一次聯繫到女兒。警察調閱監視器發現，貝茲確實在匹茲堡搭上車，不過最後仍沒找到人。

8年後，可怕的事發生了。由於房地產行情看漲，建商紛紛尋求可開發的建地，紐約皇后區一名建築工人2020年9月18日在格倫代爾（Glendale）柏樹大道（Cypress Avenue）整理一處廢棄的建築工地時，挖出了一具被毯子包裹著的白骨，法警辦公室經過將近2年的資料查證比對，終於在2022年9月確認死者就是失蹤10年的貝茲。

警方在17日公布貝茲的照片，希望有人能認出她，並出面說明當年她失蹤前的情況或任何線索。警方消息人士透露，現在連貝茲的死因都還無法確定之下，案件尚未被列為謀殺案。據母親的說法，目前幾乎沒有證據可以逮捕甚至訊問潛在的嫌疑人，但她呼籲知情者出面為逝世的女兒維護正義。

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