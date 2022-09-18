不敵疫情衝擊　百老匯音樂劇「歌劇魅影」明年下檔

▲紐約百老匯最長壽音樂劇「歌劇魅影」將永久停演。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約17日綜合外電報導

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，紐約百老匯史上最長壽音樂劇「歌劇魅影」（Phantom of the Opera）將於2023年2月永久停演。

風靡全球的「歌劇魅影」自1988年在百老匯上演以來，歷經經濟衰退、戰爭和文化風氣轉變，一直是百老匯的代表戲碼，該劇將於2023年1月26日慶祝演出35週年。儘管這齣音樂劇創下百老匯最長壽的紀錄，預計累積總演出場次將達1萬3925場，仍不敵疫情衝擊，即將走入歷史。

美聯社報導，這是一齣成本高昂的音樂劇，需要精心製作的布景和服裝，以及龐大的演員陣容和管弦樂隊。

然而，自百老匯因疫情被迫熄燈18個月，並於去年10月重新開演後，該劇的票房收入一直很不穩定，有時每周可突破100萬美元，有時掉到85萬美元左右，上週該劇的票房則為86萬7997美元。

改編自卡斯頓勒胡（Gaston Leroux）同名經典小說的「歌劇魅影」於1986年在英國倫敦首映，至今已在全球183個城市上演、吸引超過1億4500萬人觀看，並以17種語言進行超過7萬場演出。