少年「全裸墜谷」離奇畫面曝！卡90公尺深岩縫　醒來不知為何裸體

▲巴西19歲少年墜落90多公尺深山壁岩縫，他清醒後表示，不知道自己為何全身赤裸。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

巴西一名19歲少年6日因不明原因失蹤，幸好路人在山谷間聽到呼救聲後報案，才順利找到人。救難人員出動直升機搜索，驚見他墜落300英尺（約91公尺）深的岩縫之中，且全身赤裸。更離奇的是，少年獲救後表示他不知道自己為何沒穿衣服，也不記得當初是如何抵達這片山林。

Um jovem de 19 anos, que estava desaparecido, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros nu, em uma fenda do Mestre Álvaro, na Serra, no início da tarde desta quarta (07). Entre as pedras, ele poderia cair a qualquer momento. O resgate foi feito pelo Notaer https://t.co/3cygxXGfH5 pic.twitter.com/bj8so2V6qL — Jornal Folha Vitória (@folha_vitoria) September 8, 2022

根據巴西「G1」、英國《每日星報》報導，巴西東南部聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）發生離奇墜谷事件，一名未透露姓名的19歲少年6日上午就不見人影，被通報失蹤後的隔天，有一名男子途經「Monte Mestre Álvaro」自然保護區時聽見求救聲，立刻向警消報案。

▲失蹤少年幸運被尋獲救出。（圖／翻攝自推特）

當局出動救難直升機搜索發現，失蹤少年全身赤裸，卡在一處岩縫中深達90多公尺處，無法自行脫身，甚至隨時都有再次下墜的危險，但因為岩縫太過狹窄，救難人員難以進入，只能使用直升機的救生籃將他吊起救出，並送醫進行檢查與治療。

據了解，少年住在韋利亞鎮（Vila Velha），距離自然保護區約有18英里（約29公里）遠，雖然他在大約50分鐘的救援過程中一直保持著清楚意識，但獲救後少年卻宛如失憶一般，不僅無法解釋自己為何沒穿衣服，也想不起來自己是如何到達這片山林。巴西空軍少校馬奎斯（Pablo Angely Marques）補充，「估計他是和朋友一起去到那裡的。」

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