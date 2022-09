少年「全裸墜谷」離奇畫面曝！卡90公尺深岩縫　醒來不知為何裸體

▲巴西19歲少年墜落90多公尺深山壁岩縫,他清醒後表示,不知道自己為何全身赤裸。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/編譯

巴西一名19歲少年6日因不明原因失蹤,幸好路人在山谷間聽到呼救聲後報案,才順利找到人。救難人員出動直升機搜索,驚見他墜落300英尺(約91公尺)深的岩縫之中,且全身赤裸。更離奇的是,少年獲救後表示他不知道自己為何沒穿衣服,也不記得當初是如何抵達這片山林。

Um jovem de 19 anos, que estava desaparecido, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros nu, em uma fenda do Mestre Álvaro, na Serra, no início da tarde desta quarta (07). Entre as pedras, ele poderia cair a qualquer momento. O resgate foi feito pelo Notaer https://t.co/3cygxXGfH5 pic.twitter.com/bj8so2V6qL