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少年「全裸墜谷」離奇畫面曝！卡90公尺深岩縫　醒來不知為何裸體

▲▼巴西19歲少年墜落90多公尺深山壁岩縫，清醒後不記得自己為何全身赤裸。（圖／翻攝自推特）

▲巴西19歲少年墜落90多公尺深山壁岩縫，他清醒後表示，不知道自己為何全身赤裸。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

巴西一名19歲少年6日因不明原因失蹤，幸好路人在山谷間聽到呼救聲後報案，才順利找到人。救難人員出動直升機搜索，驚見他墜落300英尺（約91公尺）深的岩縫之中，且全身赤裸。更離奇的是，少年獲救後表示他不知道自己為何沒穿衣服，也不記得當初是如何抵達這片山林。

根據巴西「G1」、英國《每日星報》報導，巴西東南部聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）發生離奇墜谷事件，一名未透露姓名的19歲少年6日上午就不見人影，被通報失蹤後的隔天，有一名男子途經「Monte Mestre Álvaro」自然保護區時聽見求救聲，立刻向警消報案。

▲▼巴西19歲少年墜落90多公尺深山壁岩縫，清醒後不記得自己為何全身赤裸。（圖／翻攝自推特）

▲失蹤少年幸運被尋獲救出。（圖／翻攝自推特）

當局出動救難直升機搜索發現，失蹤少年全身赤裸，卡在一處岩縫中深達90多公尺處，無法自行脫身，甚至隨時都有再次下墜的危險，但因為岩縫太過狹窄，救難人員難以進入，只能使用直升機的救生籃將他吊起救出，並送醫進行檢查與治療。

據了解，少年住在韋利亞鎮（Vila Velha），距離自然保護區約有18英里（約29公里）遠，雖然他在大約50分鐘的救援過程中一直保持著清楚意識，但獲救後少年卻宛如失憶一般，不僅無法解釋自己為何沒穿衣服，也想不起來自己是如何到達這片山林。巴西空軍少校馬奎斯（Pablo Angely Marques）補充，「估計他是和朋友一起去到那裡的。」

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