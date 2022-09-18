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滅火器東京開唱關心台灣震災！1句話讓日本民眾鼓掌認同、為台祈福

▲滅火器樂團在東京上野公園「TAIWAN PLUS」活動開唱，聽聞台灣地震，與日本民眾共同為台灣祈福。（影／文化總會提供）

記者林育綾／東京報導

文化總會於本週末在日本東京舉辦「TAIWAN PLUS」生活節，由於今（18）日下午台灣東部傳出地震災情，滅火器樂團在閉幕壓軸演出時，主唱楊大正也在台上傳遞消息，並與日本民眾共同為台灣震災祈福，而他提到台灣與日本「很多年來一直都很關心著彼此，從來沒有改變」，也讓台下民眾響起一片認同掌聲。

▲▼日本「哈台族」湧入東京上野公園，不畏風雨參與TAIWAN PLUS活動。（圖／文化總會提供）

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▲▼日本「哈台族」湧入東京上野公園，不畏風雨參加TAIWAN PLUS活動。（圖／文化總會提供）

▲▼日本「哈台族」湧入東京上野公園，不畏風雨參與TAIWAN PLUS活動。（圖／文化總會提供）

文化總會睽違3年，9/17-18重返日本東京舉行「TAIWAN PLUS 台灣吉日」生活節，除了有超道地「台灣味」的市集，集結台灣品牌、美食、文化等，還有9組表演團體輪番演出，帶來「台灣的聲音」。活動吸引許多日本「哈台族」朝聖，儘管今天東京因受到颱風影響大雨不斷，人潮依然爆滿，2天共累積20萬人次參與。

▲▼日本「哈台族」湧入東京上野公園，不畏風雨參加TAIWAN PLUS活動，感受濃濃的「台灣味」。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣美食在日本受到歡迎。（圖／記者林育綾攝）

而下午歌手舒米恩、滅火器樂團輪番演出時，得知台灣東部傳出地震災情，他們也透過翻譯，在台上邀請日本朋友一起為台灣祈福。滅火器主唱楊大正提到，他的手機不斷湧入訊息，無論是台灣或日本的朋友都在關心，詢問是否安全、災情是否還可以。

楊大正說，「他們（日本的朋友）可能忘了我人在日本」惹來台下一陣發笑，隨後又說，「但是我覺得很溫暖、很謝謝他們，這種感覺就像很多年來，我們一直關心著彼此，從來沒有改變。」此話說完，台下也響起一片掌聲呼應。整場表演，所有人共同為台灣和日本祈福，氣氛十分溫馨。

▲▼滅火器樂團在東京「TAIWAN PLUS」開唱，主唱楊大正得知台灣東部地震消息後，在台上與日本民眾共同為台灣震災祈福。（圖／文化總會）

▲滅火器樂團在東京「TAIWAN PLUS」開唱，主唱楊大正得知台灣東部地震消息後，在台上與日本民眾共同為台灣震災祈福。（圖／文化總會）

「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」已在今日圓滿落幕，睽違3年再度回到東京，也是疫情後第一個結合市集、音樂、書店等元素，最道地的大型台灣活動，在東京造成廣大迴響。由於受颱風影響大雨，駐日代表謝長廷也特地前往關心探視。

文化總會秘書長李厚慶表示，TAIWAN PLUS今年是第3度在東京上野公園舉辦，已經在日本民眾心中建立起良好的品牌形象，將台日文化交流、台日友誼推升至新高度；證明了結合文化、生活、美食、音樂的「生活節」模式，是很好的方式，未來或許也能到不同國家推廣台灣。而文總也將會討論，未來在日本是否還能舉行不同的快閃活動。

▲▼文總赴日舉辦TAIWAN PLUS，首日人潮破萬。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文總赴日舉辦TAIWAN PLUS，兩日人潮累積20萬人次。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

李厚慶也透露，今年讓他很意外的是，許多來訪的日本人是「有備而來」，例如有日本人先上網發問，去哪裡才能先聽到TAIWAN PLUS邀請的台灣音樂人的歌，希望為了參與活動先練歌、聽歌，才能在現場更沈浸參與。還有很多日本人先查詢這次首度赴日的台灣美食品牌，得知了洪瑞珍三明治、連珍芋頭甜點，特地前來品嚐，是非常認真、很深入的「哈台族」。

▲▼日本「哈台族」湧入東京上野公園，不畏風雨參加TAIWAN PLUS活動，感受濃濃的「台灣味」。（圖／記者林育綾攝）

▲有日本民眾特地先聽歌或練歌，為了在TAIWAN PLUS能更沈浸體驗音樂。（圖／記者林育綾攝）

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