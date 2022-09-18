台灣強震登日本Yahoo首頁熱搜　上萬日人按讚集氣：祈禱災害別太大

▲日媒報導台灣東部規模6.8強震，登上日本YAHOO新聞首頁，網友紛紛湧入留言關心。（圖／翻攝自日本YAHOO新聞網站）

記者張寧倢／綜合報導

台東池上今（18）日下午2時44分發生規模6.8強震，房屋震垮畫面也震驚日本。日媒報導「台灣東部大地震」也登上日本Yahoo國際新聞點閱次數最高、留言數第5高。網友紛紛留言關心台灣，「祈禱災害不要太大」、「日本擁有一流救援技術，請政府考慮援助台灣」、「希望日本政府盡快向台灣提供支援」。

日本《時事通訊社》報導，台灣18日下午2時44分芮氏規模6.8地震，震央位於台東，震源深度7公里，全島搖晃有感，花蓮玉里3層樓建築物坍塌意外導致4人受困，高寮大橋也嚴重斷裂。這篇新聞約在當地時間下午4點半刊出，隨後迅速登上日本Yahoo新聞網站的國際新聞熱門榜，訪問點閱數第一，留言數第5高，截至下午5時已有超過400多則日本網友留言關心。

日本網友紛紛留言聲援台灣，「雖然擔心日本受颱風破壞，但也擔心台灣的震災，希望日本政府考慮援助台灣，盡快向受災者採取行動」、「昨晚聽台北的朋友說，只有花瓶倒掉但全國都感受到搖晃，很擔心震央地區的情況」、「阪神大地震和311東日本大地震時，台灣的救災隊都在第一時間趕來，不會忘記這份恩情」。

▲日本網友留言突破萬人按讚。（圖／翻攝自日本YAHOO新聞網站）

其中一名網友的留言已超過萬人按讚，「祈禱損失不要太大，台灣人在日本震災和新冠疫情缺口罩時伸出援手，如果有可以幫得上忙的地方，希望能向日本求助，如此一來日本肯定會回應你們的呼聲的，我也希望日本政府能做好隨時進行援助的準備」。

►日網友瘋狂關注台灣6.8強震！「台灣大丈夫？」秒登推特熱搜

►CNN快訊報導樓塌、脫軌災情！ 外媒關注6.8強震「全台有震感」

►「玉里房屋倒塌」登NHK熱門第一！日網關注台灣6.8強震

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》