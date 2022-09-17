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太想台灣了！東京大批人潮擠爆TAIWAN PLUS　衝吃台式美食、逛夜市

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，在會場開放前，10點多已有上千人潮在外排隊等候。（圖／文化總會提供）

▲文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，在會場開放前，10點多已有上千人潮在外排隊等候。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／東京報導

睽違3年，文化總會赴日本東京舉辦TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節，今（17）日上午11點在上野公園開幕；不過在會場開放前，10點多已有上千人潮在外排隊等候，一開幕後，市集裡的各式攤位、台灣小吃都已大排長龍。今年活動更把「台灣夜市」搬進東京，讓日本人體驗台式洗頭、算命、夜市遊戲等，預估首日人潮就能破10萬！

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」開幕式。（圖／記者林育綾攝）

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▲「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」開幕式，由「雷昇傳藝劇團」演出。（圖／記者林育綾攝）

文總今日上午在上野恩賜公園噴水池廣場前，為「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」舉行開幕式，邀請台日雙方多位官員出席。開幕表演由「雷昇傳藝劇團」帶來鑼鼓歡慶、醒獅獻瑞演出，而為了不影響上野動物園的動物，演出也特別降低音量，但氣勢依然不減。

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」開幕式。（圖／記者林育綾攝）

▲「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」開幕式，由「雷昇傳藝劇團」演出。（圖／記者林育綾攝）

今年市集聚集了70個台灣品牌，更特別的是還把「台灣夜市」搬到東京，讓日本人體驗台式髮廊、夜市遊戲、台式算命，還有機台能拍「證件快照」。而台灣的珍珠奶茶、蔥油餅攤位，依然人氣超高，會場一開放攤位就聚滿人潮；還有芒果冰、刈包、豆花也超受歡迎。

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

▲▼今年還把「台灣夜市」搬到東京。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

▲▼今年還把「台灣夜市」搬到東京。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

其中首度赴日的洪瑞珍三明治攤位，更是排了長達100公尺的人潮！洪瑞珍業務副總黃哲誠表示，這次活動前沒有特別大幅宣傳，加上本來評估疫情或有颱風影響，準備的量不多，很意外有這麼多人來支持。一人限購2個三明治，開賣不到2小時，500多個三明治就銷售一空。

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

▲▼洪瑞珍三明治首度前往東京，人氣超高。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，市集各攤位湧入大批人潮。（圖／記者林育綾攝）

▲蔥油餅加蛋依然大受歡迎。（圖／記者林育綾攝）

文總指出，近年雖受疫情阻隔，但台日友情不減反增。睽違3年後的今天，再度舉行TAIWAN PLUS ，本屆的主題定為「台灣吉日」，恰好跟日本曆法象徵好預兆的「大安吉日」讀音相似，也盼藉著台灣吉日、大安吉日這片心意，為台灣和日本一起祈福，揮別不安，迎接更多吉利幸福的日子。

▲▼文化總會於東京上野公園舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，在會場開放前，10點多已有上千人潮在外排隊等候。（圖／文化總會提供）

▲文總預估首日人潮可破10萬，比2019年逾8萬更多。（圖／文化總會提供）

「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」在9月17日～18日於東京上野恩賜公園登場，打造滿滿「台灣味」，預計再次引發東京的台灣熱。文總表示，此次把最新、最能代表台灣的品牌和文化體驗，介紹給日本的老朋友和新朋友，希望可以透過雙方交流再出發，將台日關係推到另一個新的高度。

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