不再只吃小籠包、珍奶！日本哈台族超專業　TAIWAN PLUS吸20萬人

▲哈台族湧入上野公園！「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，2天共吸引20萬人次參與。（影／文化總會提供、記者林育綾攝）

記者林育綾／東京報導

文化總會第3度赴日本東京舉行「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」生活節，9/17-18日連續2天共吸引20萬人次參與，創下開辦以來最高紀錄！主辦在此次觀察發現，日本「哈台族」不但大幅增加，遍佈各年齡層，還「哈」得很深入；其中很多人不但先做功課，帶著「想更瞭解台灣」的動力和意圖前往活動。

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▲▼第三屆TAIWAN PLUS活動，參與人數更勝以往，民眾遍佈各年齡層。（圖／記者林育綾攝）

文化總會自2018年起在日本東京上野公園舉辦「TAIWAN PLUS」，原計劃連續三年舉行；不過受到疫情影響，自2019年辦完第2屆後，受到疫情影響，睽違三年終於重回上野公園。這也是疫情以來第一個道地的大型台灣活動，帶來70個攤位集結吃喝玩樂和台灣文化，還邀請多組台灣音樂人輪番演出。

活動首日吸引12萬人次參與；而第二天東京受到颱風氣流影響，大雨不斷，不過在上午11點前，會場外已有大批民眾在外排隊，不畏風雨參加，讓主辦和攤商也相當感動。中午前後因現場驟雨影響，人潮稍減，但許多攤位仍被哈台民眾搶購一空，傍晚雨勢暫歇後人潮再度湧現，舒米恩、滅火器兩場演出人潮滿滿，兩日共湧入20萬人次。

▲此次許多日本民眾事先上網做功課，查到洪瑞珍並特地前來朝聖，造成洪瑞珍在活動前並無特別宣傳下爆紅。（圖／文化總會提供）

文總秘書長李厚慶提到，今年TAIWAN PLUS感到意外的是，日本民眾對台灣的音樂提起更高的興趣，而且「哈台族」有更深入、專業的趨勢。由於過去台灣音樂在日本並不那麼廣泛，這次高雄流行音樂中心負責籌備演出時，也在規劃上做了很多功課；而在活動開始之前，就看到日本網友事先上網敲碗詢問，「這些團和歌手的音樂要去哪裡聽？」希望能先聽過，在現場更能沈浸感受音樂的能量。

▲▼有日本民眾事先聽台灣的音樂人作品，為了在現場更沈浸參與。（圖／文化總會提供）

另外，過去日本和外國民眾對於台灣美食可能也有刻板印象，但今年參與TAIWAN PLUS的日本人，知道台灣不是只有小籠包、珍奶，很多人先在網路上查好資訊，比方得知此次首度來台的洪瑞珍三明治、連珍芋泥甜點等，都是因為先「做功課」，有備而來。而這些品牌也多半在中午左右就被搶購一空。

▲洪瑞珍中午就被搶購一空。（圖／記者林育綾攝）



李厚慶認為，今年的「哈台族」是真心想更瞭解台灣，帶著這樣的意圖前來。相較於第一年，人潮的面孔比較多長輩，猜想可能是過去跟台灣有歷史方面的連結，才會前來參與。而第二年舉辦時，觀察至少增加多一半的年輕人參與。

到了第三年，不只是年輕面孔增加，更遍及各年齡層，很多人都是帶著「想理解台灣更多元的面貌」而參與，這次很多日本人表示，很高興有這樣的活動，看見更多元的台灣，不再只是知道「美食」而已。

▲▼很多日本人帶著「想瞭解台灣更多元面貌」的意圖前往。（圖／文化總會提供）

李厚慶也表示，TAIWAN PLUS的成功顯示出這樣結合音樂、生活風格品牌、文化等方面的生活節，是讓更多人認識台灣的好方式，或許未來在其他國家，也能用這種「生活節」的模式交朋友，民間也可以用這力量進行。

而當初是因為東京奧運的契機，規劃TAIWAN PLUS為期三年；如今「TAIWAN PLUS」在日本已成為具有知名度的品牌形象，李厚慶透露，未來或許會跟日本不同地方合作，推出更多元形式的大小活動。

▲如今「TAIWAN PLUS」在日本已成為具有知名度的品牌形象。（圖／文化總會提供）

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