垃圾帶走美景留下 ！響應世界淨灘日　花蓮700人共襄盛舉

▲▼為響應世界淨灘日，花蓮縣政府與第九河川局等單位號召700人參與淨灘活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

為響應世界淨灘日，維護花蓮海岸清潔，並落實海洋環保教育在地生根，17日由花蓮縣政府建設處、經濟部水利署第九河川局、行政院農委會林務局花蓮林區管理處等單位辦理向海致敬齊心淨灘活動，共計月700人共襄盛舉，藉由全縣各地連線淨灘活動讓更多的人看到我們守護海洋的決心，並呼籲更多人一同響應維護環境。

花蓮縣政府致力推動海岸環境維護，許多團體、民眾每年發起好幾場的淨灘活動，縣政府也積極督導海岸權管單位做好海岸環境維護。環保局呼籲，塑膠垃圾為海岸邊最常見的垃圾種類，且這些一次性的塑膠垃圾並不是丟進垃圾桶就會消失。淨灘活動最大的意義其實並不是清理海岸，而是環境教育的實踐，藉由淨灘可以了解環境所面臨問題，進而意識到生活中需要減少一次性塑膠垃圾及回收分類的重要。

花蓮蔚藍無際的無敵海景，環境優美，行走過每一個風景都是打卡景點，是為花蓮特有得天獨厚的地理環境，不僅是花蓮縣民的舒適生活圈，也更是觀光客值得走訪的風景勝地。若能推動所有人共同有保護環境之意識，美景會永遠留下，並帶給更多人美好的回憶。

