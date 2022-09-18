餐廳吊燈「360度猛力轉圈」！主管反應超敬業　網狂冒冷汗：快跑啊

記者曾筠淇／綜合報導

今日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，深度7公里，最大震度6強。稍早有網友貼出地震發生當下的一段影片，餐廳的吊燈360度狂轉，客人也嚇得蹲地，但卻有位疑似是主管的女子淡定指揮。而影片曝光後，也引發網友正反兩極討論。

這名網友在臉書社團「爆料公社」上貼文，直呼「現場服務人員真辛苦！」地震發生當下明明也很害怕，但卻要表現出淡定的模樣，繼續指揮現場員工和客人。從原PO貼出的畫面可見，餐廳在地震發生當下，白色吊燈快速轉圈圈「搖搖欲墜」，現場有些客人發出害怕的聲音，也有些客人蹲地保護自己。

值得一提的是，穿著黑色套裝、疑似是主管的女子則是直直的站在吊燈下，淡定指揮大家，另外也有員工出聲要客人往旁邊站。餐廳內的服務人員沒有因為地震跟著其他人一起逃難，而是敬業的繼續工作。

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▲吊燈360度狂轉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

影片曝光後，許多網友留言表示，「超敬業的服務員」、「謝謝堅守崗位的你，自己安全也很重要」、「員工也是人也會害怕，敬業之餘也要保護自己的安全」、「好人一生平安，善盡職責」、「太敬業了，吊燈一直晃的」、「有夠敬業的」、「超敬業的服務員」。

但也有不少網友捏了一把冷汗，「要指揮也不用一直在那個燈下面吧」、「吊燈這麼晃，還在下面」、「雖然還守著崗位，但也是要保護自己，那個燈如果掉下來也是不得了」、「為什麼不離那個燈遠一點，到底在想什麼」、「一點安全意識都沒有！這跟堅守崗位不一樣」、「趕快離開那座燈下啊！看了就覺得可怕」。此外，還有網友認出餐廳可能是高雄的漢來大飯店，「漢來飯店」、「漢來本館嗎」。

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