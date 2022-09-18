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影片曝光！桃園羽球場天花板震塌　「昨才裝修好」對比照爆衝擊

記者曾筠淇／綜合報導

今（18）日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，深度7公里，最大震度6強，10縣市震度4級以上。稍早桃園市八德國民運動中心也傳出災情，5樓羽球場受到地震影響，天花板嚴重崩塌。

各地震度請點此

稍早台東發生芮氏規模6.8地震，桃園市地區最大震度3級。就有網友在推特上貼出「桃園市八德國民運動中心」的現場畫面，剛剛猛力一晃，天花板整個崩塌，掉得滿地都是，讓拍攝者嚇得直呼「差點掛了！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／桃園市八德國民運動中心）

▲▼ 網友貼出照片。（圖／翻攝自Facebook／桃園市八德國民運動中心）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／桃園市八德國民運動中心）

桃園市八德國民運動中心也透過粉專發布緊急通知，5樓羽球場因為地震導致場地受損，「目前暫停開放」。底下網友也貼出相關照片並紛紛表示，「太誇張了吧！昨天不是才剛裝修好」、「扯了才新的馬上...」、「還好大家跑得快」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／桃園市八德國民運動中心）

▲球場昨天才剛裝好羽球燈。（圖／翻攝自Facebook／桃園市八德國民運動中心）

值得一提的是，桃園市八德國民運動中心昨日才發文直呼，「5樓羽球燈完成囉！歡迎大家來體驗看看。」怎料今就受地震影響全毀，畫面衝擊。

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