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近千骨灰罈受損！鹿野鄉納骨塔震損嚴重　饒慶鈴：全力修復

▲▼接近震央，台東鹿野鄉納骨塔災損嚴重，1至3樓2200個櫃位，約有5分之2受損。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼接近震央，台東鹿野鄉納骨塔災損嚴重，1至3樓2200個櫃位，約有5分之2受損。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣17日晚間9點41分發生規模6.4地震，造成縱谷線各鄉鎮尤其是鹿野鄉災損嚴重，興建約20年的鄉立納骨塔，因靠近震央，1至3樓2200個櫃位，約有5分之2受損，縣長饒慶鈴18日上午由民政處長鍾青柏及鹿野鄉長李國強陪同共同會勘，縣長饒慶鈴表示，為儘速平復民眾的擔憂，縣府會協同公所全力做好善後措施。

▲▼接近震央，台東鹿野鄉納骨塔災損嚴重，1至3樓2200個櫃位，約有5分之2受損。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，天災無法預測，但以最快速度做好復原工作是縣府的職責，這部分縣府與鹿野鄉公所會做為民眾的後盾，也會給予鄉公所在復原經費上的支持，期許天地之間一切諸有情、一切諸無形，各安其分，陰陽兩無憾。

▲▼接近震央，台東鹿野鄉納骨塔災損嚴重，1至3樓2200個櫃位，約有5分之2受損。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴前往納骨塔與相關單位人員共同會勘表示，為儘速平復民眾的擔憂，縣府會協同公所全力做好善後措施。

縣府民政處長鍾青柏則說明，鹿野鄉立納骨塔災損分三種情形，一種是僅有納骨櫃傾斜，骨灰骸甕並未破裂，將納骨櫃扶正修復並加強防震的作法即可，這個比較單純；第二種是骨灰骸甕有破裂，但並未與其他安厝者的骨灰骸混合，將購置骨灰骸甕重裝後安置櫃位；最嚴重的是納骨櫃倒塌且多數骨灰罈甕破裂，安厝者的骨灰已混合難以分辨，經與李國強鄉長研商處制方案後後，公所將會以最快通速度知家屬並召開協調會，將舉辦莊嚴的慰靈法會後，再以聯合牌位或環保葬的方式以告慰先人英魂。

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