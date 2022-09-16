「親密接觸」確診小三被隔離...妻抱嬰崩潰！渣夫：2個我都要

▲人夫婚後拋下老婆小孩在外搞小三，小三確診新冠肺炎後連帶也被匡列「親密接觸者」，老婆崩潰提告2人求償。（圖／取自免費圖庫pixaby）



記者蔡怡萍／基隆報導

一名吳姓人夫丟下剛生小孩的劉姓老婆不管，與外與胡姓小三纏綿悱惻、整夜不歸，被老婆得知後他保證會與小三斷乾淨，回頭卻又對小三說「我很清楚沒有要跟妳分開」，想成為「時間管理大師」對2人都負責，吳男拖延戰術直到他因小三確診、他被匡列為「親密接觸者」隔離，劉女忍無可忍老公持續偷腥，怒對老公與小三提告求償70萬，基隆地院審後判賠10萬，可上訴。

劉女提告主張，她與老公吳男婚後在2021年9月間生下小孩，但是孩子才出生不久、老公就常行蹤不明、徹夜未歸，在她的追問下老公坦承在外與別的女人交往，甚至不顧自己為家中經濟支柱，變本加厲跑出去同居，同年11月她也曾親自找到小三，希望小三與老公分手，將老公還給她的家庭。

豈料，小三不但早知道老公已婚身分，還大言不慚狠嗆「不會離開」，接下來又有多名陌生人用IG傳訊謾罵正宮，而老公還會帶著小三參加公司聚會，毫無愧疚之意公開同進同出，而小三被告後提出的答辯狀住址，都大剌剌填著老公的公司宿舍，連小三在今年5月21日確診新冠肺炎後，老公都被匡列成「親密接觸者」被隔離，她崩潰提告2人求償70萬賠償金。

小三胡女指稱，她與吳男更早前就認識交往，本來有結婚共識，是後來吳男又認識了劉女，雖然後來發現劉女懷孕生下小孩，但因為太愛吳男選擇原諒，甚至願意接受2人小孩，而在2021年11月16日劉女跑到她工作地表明她就是老婆後，當天就跟吳男分手，她控訴她才是盡心盡力付出、卻一次次遭受打擊的真正受害者。

法官檢視2人對話內容，胡女不斷叫吳男為「老公」、「我不想跟別人一起擁有你」，曾自述「你有小孩跟老婆了，我現在只是個小三而已」，而吳卻回「我沒放手誰都不能放」、「我也要對你負責啊」，直到今年5月17日後新冠隔離政策調整為「確診者同住親友」，胡女確診後吳也遭匡列，可見2人有持續親密互動的事實，但考量損害情節、經濟背景等，2人須賠給老婆的精神撫慰金以10萬為限，仍可上訴。