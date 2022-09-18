　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6.4主震後又有47次餘震　還會再震一個月！進入「地震活躍期」

▲台東關山6.4地震。（圖／氣象局）

▲台東關山昨晚發生6.4地震，昨晚到今日發生多起餘震。（圖／中央氣象局）

記者李宜秦／台北報導

台東關山於昨晚21:41發生規模6.4地震，後續共出現47次餘震，中央氣象局表示，未來2天仍有規模5以上餘震，目前餘震發生頻率及規模已有降低的趨勢。今年規模6以上地震高於平均值，以地震發生次數而言，可說是進入「地震活躍期」。

氣象局表示，昨晚21:41發生規模6.4地震，台東池上最大震度6強，是更改震度計算方式以來，觀測到最強的震度，也是今年第二大地震，最大的餘震發生在昨晚22:00左右，共有兩起規模大於5以上餘震，目前餘震發生次數、規模都有趨緩的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局表示，未來2天會有規模5以上地震，5天內有規模4以上地震，餘震序列可能持續一個月，規模3以上地震會持續發生。

氣象局解釋，本次地震成因為菲律賓海板塊及歐亞板塊擠壓，斷層承受不了應力導致破裂，接著發生錯動，因而產生地震，推測與中央山脈斷層系統有關，雖然該系統持續有活動發生，不過關山一帶過去較為安靜、活動少，本次出現大地震較為罕見。

氣象局統計，自1973年以來，本次震央、台東關山方圓15公里以內，規模5以上地震發生次數僅7次，規模4以上地震發生次數也相對少很多，在此處有地震「比較特別」。

另外今早花蓮、高雄都有發生地震，氣象局表示，花蓮發生的地震也被列入本次餘震序列中，高雄地震則因位置過遠，因此不屬於本次地震餘震序列，但也可能是受到6.4地震誘發，偏向背景地震活動型態。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
2色火龍果功效差很大！　醫認證：便祕「吃這款順爆」
楊丞琳：別頂著愛的頭銜綁架別人　登陸綜戳破「他們不理解」真相
英王辦國宴「不邀哈利、梅根」　夫妻看新聞才知
6.4強震「骨灰罈全摔破」！　骨灰灑滿地
快訊／一分鐘連兩震！台東規模4.9地震　最大震度4級
快訊／震不停！　台東縣府宣布：2村中午起停班課
快訊／又有規模4.5地震！　最大震度3級
「青筋奶」AV女優引退！　整型前模樣嚇到達人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

群魚飛躍水面！地震太晃「滿地活魚」影片瘋傳　網驚：都跑出來了

地震來了怎麼辦？　氣象局曝「室內保命3要訣」：護住頭頸部最重要

快訊／09：52規模4.9地震！　最大震度4級

快訊／一分鐘內連兩震！台東成功發生「規模4.9地震」最大震度4級

快訊／震不停！台東新武部落、霧鹿村、利稻村今中午起停班課

快訊／09：51規模4.5地震！　最大震度3級

台灣之光！巧克力加「南投百香果、高雄胡椒粒」奪世界大獎

快訊／餘震不停！台東又有「規模4.5地震」　最大震度3級

愛神金星來了　4星座年底閃婚

6.4主震後又有47次餘震　還會再震一個月！進入「地震活躍期」

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

台東6.4強震後37分鐘9震　高雄愛河魚類「跳出水面」

桃園男討錢被嗆「沒本事」　毆妻致死...伴屍10hrs自首

群魚飛躍水面！地震太晃「滿地活魚」影片瘋傳　網驚：都跑出來了

地震來了怎麼辦？　氣象局曝「室內保命3要訣」：護住頭頸部最重要

快訊／09：52規模4.9地震！　最大震度4級

快訊／一分鐘內連兩震！台東成功發生「規模4.9地震」最大震度4級

快訊／震不停！台東新武部落、霧鹿村、利稻村今中午起停班課

快訊／09：51規模4.5地震！　最大震度3級

台灣之光！巧克力加「南投百香果、高雄胡椒粒」奪世界大獎

快訊／餘震不停！台東又有「規模4.5地震」　最大震度3級

愛神金星來了　4星座年底閃婚

6.4主震後又有47次餘震　還會再震一個月！進入「地震活躍期」

獨／暴力逃犯陳坤和「偷車過程曝」！跟在休旅車後衝破護欄離場

西班牙逆轉晉級歐錦賽決賽　德國軟豆轟30分末節卻熄火

慰問枋寮警維護種樹百里交通　蘇貞昌：已編列廳舍改建3.6億

尹錫悅啟程出席英女王國葬　慘遭日本政府狠打臉：南韓別再說謊了

超級強颱「南瑪都」襲日本！300萬人緊急避難　路樹連根拔起

認了！50萬YTR坦承《APEX》用外掛　換死神破面照比YA：我哪次要臉

星巴克9／19起「全品項買一送一」　上午11點起買一杯賺一杯！

神明面前放肆！高雄廟會遶境18歲信徒爆口角　遭5人圍毆送醫

預言「威廉1年內當上攝政王」接管國王職責　她驚揭：和查爾斯有關

女獨走登山道失聯2天！警消搜索驚見墜山溝昏迷　緊醫搶回一命

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

生活熱門新聞

無邊際泳池變空中海嘯　妹子尖叫

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

3小時31震！東河0:44規模4.5地震

夢時代因地震受損　壽喜燒店停業

「越愛老婆會越有錢」4星座男名單！

快訊／又震！　規模4.1、最大震度3級

強震15樓視角曝光　她絕望哭號

台東強震不正常　2天有規模5餘震

敷島移民村塌！改制後首次6強

地震強襲！高雄夢時代牆壁崩裂

睡覺時地震來襲怎麼辧？　內政部：繼續留在床上

恐又有雙颱！今變天有雨　「秋涼探21℃」時間曝

一夜連45震！　今早又震了

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

更多熱門

相關新聞

台東6.4強震全台都在晃　陳菊曝高雄家中「掛畫被搖落」

台東6.4強震全台都在晃　陳菊曝高雄家中「掛畫被搖落」

台東縣17日晚間9時42分發生規模6.4強震，全台有感，高雄市最大震度也達5弱，愛河河面上許魚類被驚嚇到跳出水面，夢時代則出現牆壁崩裂的狀況。曾是高雄市長的監察院長陳菊表示，自己高雄家中的掛畫被搖落，除此之外並無大礙。

地震中橫公路77K又坍　今搶修便道早班取消

地震中橫公路77K又坍　今搶修便道早班取消

睡覺時地震來襲怎麼辧？　內政部：繼續留在床上

睡覺時地震來襲怎麼辧？　內政部：繼續留在床上

一夜連45震！　今早又震了

一夜連45震！　今早又震了

快訊／今早4秒內連2震　最大規模4.3、最大震度4級

快訊／今早4秒內連2震　最大規模4.3、最大震度4級

關鍵字：

地震

讀者迴響

熱門新聞

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

看田馥甄高雄演唱會旁邊竟坐周子瑜

無邊際泳池變空中海嘯　妹子尖叫

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

夫大戰保母10回合　她看影片崩潰

3小時31震！東河0:44規模4.5地震

外送員5秒收5罰單　他特別檢舉這項

想買老公寓！爸見2點罵：頭殼壞掉

IU宣布未來「不唱《好日子》」了

單身住1房1廳好嗎？全場搖頭曝原因

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

夢時代因地震受損　壽喜燒店停業

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

泌尿醫點名「打手槍6動作」錯了！

「越愛老婆會越有錢」4星座男名單！

更多

最夯影音

更多
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞
許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面