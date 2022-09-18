6.4主震後又有47次餘震　還會再震一個月！進入「地震活躍期」

▲台東關山昨晚發生6.4地震，昨晚到今日發生多起餘震。（圖／中央氣象局）



記者李宜秦／台北報導

台東關山於昨晚21:41發生規模6.4地震，後續共出現47次餘震，中央氣象局表示，未來2天仍有規模5以上餘震，目前餘震發生頻率及規模已有降低的趨勢。今年規模6以上地震高於平均值，以地震發生次數而言，可說是進入「地震活躍期」。

氣象局表示，昨晚21:41發生規模6.4地震，台東池上最大震度6強，是更改震度計算方式以來，觀測到最強的震度，也是今年第二大地震，最大的餘震發生在昨晚22:00左右，共有兩起規模大於5以上餘震，目前餘震發生次數、規模都有趨緩的趨勢。

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氣象局表示，未來2天會有規模5以上地震，5天內有規模4以上地震，餘震序列可能持續一個月，規模3以上地震會持續發生。

氣象局解釋，本次地震成因為菲律賓海板塊及歐亞板塊擠壓，斷層承受不了應力導致破裂，接著發生錯動，因而產生地震，推測與中央山脈斷層系統有關，雖然該系統持續有活動發生，不過關山一帶過去較為安靜、活動少，本次出現大地震較為罕見。

氣象局統計，自1973年以來，本次震央、台東關山方圓15公里以內，規模5以上地震發生次數僅7次，規模4以上地震發生次數也相對少很多，在此處有地震「比較特別」。

另外今早花蓮、高雄都有發生地震，氣象局表示，花蓮發生的地震也被列入本次餘震序列中，高雄地震則因位置過遠，因此不屬於本次地震餘震序列，但也可能是受到6.4地震誘發，偏向背景地震活動型態。