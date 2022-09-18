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台灣居住問題多年未解　柯文哲：政策對「15年可解決」

▲▼柯文哲、黃珊珊出席「居住正義連儂牆」活動。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲、黃珊珊出席「居住正義連儂牆」活動。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨16、17日於西門町發起「居住正義連儂牆」活動，邀請所有的民眾留言表達對房價過高的憤怒、對落實「居住正義」盼望。黨主席主席柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊也到現場，共同簽署「居住正義宣言」。柯說，高房價是民怨之首，台北市穩健興辦社會住宅，成績為六都第一，對於居住正義的追求，不是靠畫大餅，而是執行力。

柯文哲表示，高房價是民怨之首，居住正義和高房價，一直是台灣相當頭疼的問題，年輕人買不起房很痛苦；台北市穩健興辦社會住宅，成績為六都第一，對於居住正義的追求，不是靠畫大餅，而是執行力。

柯文哲強調，居住正義和高房價問題絕不是光靠蓋幾棟社會住宅就解決，但台北市還是要繼續蓋下去，「該怎麼做？如何做？在基礎與規範確立後，接下來的重點就是一步一步，一棒接一棒的往下做」，而當台北市有5萬戶的社宅時（達北市整體住宅戶數的5％），就可對房價產生修正的效果。

柯文哲受訪表示，這本來就是年輕人關心的議題，如果要解決居住的問題，不是一天可以完成的，但只要政策相當確定，大家都一致，15年大概可以解決掉。但你看從無殼蝸牛運動到現在多久了，超過30年了，如果當時就政策相當一致，早就解決掉問題了，30年過去沒有解決。

台北市長參選人黃珊珊則表示，未來政策規劃方向就是「居住正義3.0—興建台北未來宅」，會興建可負擔的「青年住宅」、可擁有的「地上權住宅」、可照顧的「全齡住宅」以及可永續的「美學住宅」四個重點。

黃珊珊說，台北市有兩個都市發展策略，第一是TOD，就是捷運站週邊土地的整體開發策略；第二則是EOD，也就是以學校改建為出發來帶動周邊社區整建的發展策略。這兩項都市發展策略，都可以替台北市政府提供更多的誘因，不論是獎勵民間住宅機構興建更多社會住宅，或者是公辦興建全齡住宅，都會是重要的土地來源之一。

黃珊珊說，台北未來宅也將強調住宅安全與防災，並強化住屋安全以提升氣候變遷下的災害應變，成為韌性城市的重要一環。台北未來宅構想，也是居住正義3.0不僅僅看到年輕朋友臺北居大不易的需求，也看到年輕朋友想要在台北有個家的渴望，同時也沒忘記需要照顧老年人的需求，同時兼顧城市美學，讓台北未來宅能夠成為臺北市新型住宅的建築典範。

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