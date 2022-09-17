賴清德彰化輔選送「好彩頭」！　力挺黃秀芳、林世賢　　

▲副總統賴清德到彰化為縣長及市長參選人黃秀芳噢林世賢輔選站台。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

賴清德副總統今天下午南下彰化，替縣長參選人黃秀芳及市長參選人林世賢站台輔選，黃秀芳在與觀光業者座談時擘畫未來觀光白皮書，要射出「觀光四箭」，頭一箭就是要爭取台灣燈會的舉辦，受到賴清德大大的讚許，並深信黃秀芳一定可以為縣民帶來「幸福芳程式」。

賴清德說，對於觀光，他有「台南經驗」，藉由中央經費的補助，舉辦大型的活動，激發城市創意，當年他將安平區老屋活化的經驗傳授給前縣長魏明谷後，將鹿港形塑成觀光業，他相信，將來彰化在黃秀芳的治理下，一定能走出不一樣的「城市芳程式」。

競選連任的彰化市長林世賢，17日晚在旭光西路舉行競選總部成立大會，副總統賴清德特地出席為林市長站台力挺！由於成立大會會場的旁邊，就是彰化市公所成功推動BOT、將興建彰化縣首座百貨公司的預定地，更顯得意義非凡。

林世賢競選連任總部的成立大會，於17日晚上6時起展開。開場前，先由「黑狗兄薩克斯風樂團」10多位團員表演薩克斯風演奏，以及「彰化天振修緣館」的青年朋友們「擂戰鼓」，為成立大會營造聲勢。

賴清德副總統的座車於6點多抵達旭光西路和南瑤路交义口，下車後即帶領著林世賢、縣長候選人黃秀芳走入會場，登上大會舞台並演講，大力稱讚廉能有魄力更有大建設的林世賢，隨後並致贈「好彩頭」，預祝他順利連任當選。

林世賢在首屆四年的任內，先後榮獲包括：一、法務部廉政署頒給象徵廉能的「透明晶質獎」（林也是全國唯一民選首長獲頒該獎者）。二、石牌坑親水步道-國家級的「建築園冶獎」。三、後火車站立體停車場「國家卓越建設獎」；以及四、交通部觀光局「2021經典小鎮」等四大榮耀，讓賴清德統留下深刻印象。