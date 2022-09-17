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林佳龍、陳時中首度新北「跨轄區同框」　互動熱絡喊：團結力量大

▲▼林佳龍、陳時中出席追想史明音樂祭，此為兩人首度新北同框。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

▲林佳龍、陳時中出席追想史明音樂祭，此為兩人首度新北同框。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍與民進黨台北市長參選人陳時中17日共同出席「追想史明音樂祭」，此為兩人首度於新北「跨轄區同框」。兩人一碰面便先擊拳打招呼，再各自進入帳篷休息，致詞時林佳龍更提他與陳時中合體、同框，就是要發揮團結力量大，雙方同台互動佳，現場氣氛熱絡。

陳時中致詞時表示，史明在白色恐怖時期所寫的《台灣人四百年史》，讓那時候看書的人都很危險，但台灣人的知識、自主權、國際觀，都是從那時候被史明培養的，雖然史明離開了大家，但他的精神應被世人延續。

「史明曾對總統蔡英文說『要堅強、要有志氣』，今天我站在台上，彷彿也聽到史明老先生對我說『要堅強、要有志氣、要拚下去』。」提及年底選情，陳時中開玩笑道，現場有兩個市長到場「一個是新北市、一個台北市」，更提要和台上的新北市議員參選人「博感情」。

而隨後致詞的林佳龍則喊出「雙北雙箭頭，阿中要贏、阿龍要贏，雙北雙贏！」，林佳龍說，他與陳時中合體、同框，就如同史明所交代的「歷史要一棒接一棒」；然而，一棒接一棒的條件是要約法三章，包括台灣一定要是台灣人的台灣、台灣一定要是民主的台灣、台灣也要是世界的台灣。

林佳龍強調，歷史不能被扭曲，他和陳時中合體就是要發揮團結力量大，讓台灣的未來不會受威權復辟。此外，林佳龍補充，史明曾說「台灣的進步要由台灣青年推動才有效果」，年底除了九合一選舉投票，也呼籲大家支持18歲公民權。

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