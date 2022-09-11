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虱目魚跌價！阿堂鹹粥堅持260元挨轟　老闆霸氣喊：還會繼續漲

記者林悅、郭玗潔／台南報導

台南「阿堂鹹粥」魚肚、魚皮鹹粥9月起漲價成260元，網友湧進google評論狂刷負評，老闆張春堂強調是因應虱目魚等原物料上漲，他不偷工減料用料實在而且大碗。但許多台南業者透露，虱目魚價格雖一度漲了50％，但目前每斤已掉到70元左右，意有所指說阿堂鹹粥調漲「應有其他經營考量」，對此，老闆張春堂仍堅持「不會調降價格」，而且如果原物料繼續上漲，還可能考慮調漲價格。

▲台南知名小吃「阿堂鹹粥」漲價話題延燒，惟阿堂鹹粥似乎不受漲價風波影響，店內仍佳滿用餐的顧客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有台南業者稱原料價格已回跌，阿堂鹹粥對此回應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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「阿堂鹹粥」爭議不斷，2021年魚肚鹹粥漲到200元時，就遭網友痛批「丟台南人的臉」；這次再度宣布調漲，魚肚及魚皮鹹粥一碗要價260元，更遭網友狂刷一星評價，近來又爆出涉嫌漏開發票問題，國稅局南區分局也說要查，「阿堂鹹粥」成為全國新聞焦點。

同為台南知名虱目魚小吃料理的「台南蔡虱目魚」專賣店負責人蔡武揚指出，虱目魚價格的確漲很多，漲價至今約調高50％，尤其是今年5、6月開始調的很高，每斤約調漲30多元左右，最高時虱目魚批發價每斤80多元，但目前已有降下來約在70元左右，他強調「之前原物料上漲是不爭的事實，現在價格已逐步調降，與最高價格相較，已調降10多元」。

對此，「阿堂鹹粥」第二代老闆張春堂表示「不會調降」，現在他主要餐點使用土魠魚，每公斤就漲到300元，漲幅3倍嚇死人，部分他還吸收，在地蚵仔每公斤漲到200多元，虱目魚每公斤也漲到將近80元，即使最近降價也降沒幾塊錢，不可能因此調整價錢，且如果原物料繼續上漲，也只能考慮調漲價格。

張春堂指出，他的高湯用海魚熬煮4小時，和別人不能比。新聞越報他生意越好，他的客人反而覺得他被冤枉，價錢是客人在訂的，他的生意超好，做到打烊都還有客人。

至於發票問題，老闆表示覺得被人陷害，如果有人覺得他沒打發票，就去國稅局舉報他，有客人說他沒開發票，誰知道客人有沒有消費過，這不是路人說了算，中華民國並不是沒有國法。

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