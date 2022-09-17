快訊／6強地震強襲！高雄夢時代「牆壁崩裂」網看傻

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣17日晚間9時41分發生規模6.4地震，全台有感。有網友目睹，夢時代8樓的走道發生牆壁崩裂的情況，也看到走到天花板掉落。對此，有網友解釋，裂開的位置是伸縮縫。

▲高雄夢時代地震後，出現牆壁崩裂的情況。（圖／翻攝高雄點臉書）



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地震全台有感，臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」PO出3張照片；照片顯示，夢時代8樓內部走道的牆面從天花板裂開到地面，其餘走道出現天花板脫落、木板跑出牆面等情況。此外，也有網友PO出夢時代6樓地面磁磚碎裂的照片、4樓則是有物體從天花板上落下碎裂的情況發生。

▲夢時代其他樓層也有出現災情。（圖／翻攝高雄點臉書）



網友看完紛紛留言，「願天佑台灣」、「太可怕了！高雄強度僅次於花蓮」、「真假，原來夢時代比我家不堪？」「震完一直聽到救護車的聲音」、「剛在夢時代真的嚇死」、「希望不要有人傷亡」。

有網友表示，「這裡是伸縮縫的位置」、「看起來是裝潢牆」、「這很正常，當年就設計伸縮縫了，所以修補一下就OK」、「這是就是伸縮縫的用意，只是賣場都會裝潢包住，還好啦」、「還好都是裝潢的矽酸鈣板裂開，不是結構」、「是建築物伸縮縫的位置，應該傷害不大」。

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