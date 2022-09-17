球場品質被罵爆　林智堅：台積電也會有不良品，大家說對不對

▲林智堅今復出為沈慧虹輔選 。（圖／沈慧虹YouTube）

記者邱晟軒／綜合報導

前新竹市長林智堅今（17日）下午出席民進黨新竹市長選人沈慧虹的造勢場合，是自論文門退選後首度公開行程。針對12億新竹棒球場爭議，林智堅坦言確實有缺失，不過改進就好，他更舉台積電為例，「這樣世界級的公司，它的晶圓也有不良品，大家說是不是？」

沈慧虹今天在南寮舉行首場大型造勢活動，除邀請百工百業代表，同時還有總召柯建銘、林智堅出席。沈慧虹也在媒體聯訪時表示，林智堅是她過去7年最緊密的夥伴，今天是自己參選以來第一個大型造勢場合，林智堅市長一定要在場、一定要在自己的身邊，因此親口邀請林智堅出席。沈慧虹也透露，之後還有很多公開的行程也會邀請林智堅，請大家拭目以待，同時有信心，未來不但更好，還要超越林智堅。

林智堅今天在大會上細數過去7年多政績，介紹到新竹棒球場時，他表示球場過去講了20年卻沒有人做得到，在自己努力和中央爭取經費之下才得以完成。

林智堅坦言，雖然啟用時確實有做得不好的地方，不過一百、一千、一萬項工作總會有一項做得不夠好，那麼就把它改進做得更好。林智堅更舉台積電為例，「這樣世界級的公司，它的晶圓也有不良品，大家說是不是？」

林智堅指出，宣布退選後這段時間，除了陪伴家人外，也花了許多時間拜訪在地老朋友，並感謝支持者對他的疼惜與關心。他說，鄉親都很肯定過去8年執政的成績，這不會因為單一事件被抹煞，他呼籲過去支持民進黨、蔡英文的朋友團結一致，集中選票支持沈慧虹。