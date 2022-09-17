　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

環保署攜手歐貿辦桃園淨灘　世界清潔日掃出336公斤垃圾

▲▼環保署與歐洲經貿辦事處及歐盟會員國一起到桃園觀音濱海遊憩區淨灘。（圖／環保署提供）

▲環保署與歐洲經貿辦事處等單位，前往桃園觀音濱海遊憩區淨灘，清出336公斤垃圾。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

今（17日）天是世界清潔日，環保署與歐洲經貿辦事處等單位共155人，今天前往桃園市觀音濱海遊憩區進行淨灘活動，總共清理約336公斤一般垃圾，以及46公斤資源回收物，環保署指出，這是第四度與歐洲經貿辦事處共同辦理淨灘，以實際行動減少和避免海洋垃圾產生，也希望對民眾宣導廢棄物源頭減量、關心海洋環境的理念與責任。

每年9月的第三個週末為世界清潔日，環保署與歐洲經貿辦事處共同提倡重視氣候變遷等環境議題，今天由環保署長張子敬、歐洲經貿辦事處處長高哲夫，共同帶領歐洲經貿辦事處、13個歐盟會員國駐台代表處、外交部、桃園市政府及環保署等單位共計155人，在桃園觀音濱海遊憩區進行淨灘活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼環保署與歐洲經貿辦事處及歐盟會員國一起到桃園觀音濱海遊憩區淨灘。（圖／環保署提供）

▲環保署與歐洲經貿辦事處等單位，前往桃園觀音濱海遊憩區淨灘，清出336公斤垃圾。（圖／環保署提供）

今年是環保署第四度與歐洲經貿辦事處共同辦理淨灘，張子敬指出，而從107年起，雙方就合作每年定期參與，配合「歐盟氣候行動週」相關活動，一同呼籲大眾關注氣候變遷等環境議題，並以具體行動維護海岸環境，而今年4月也代表台灣出席在帛琉舉辦的「我們的海洋大會」，以「向海致敬」政策主軸，透過9各部會（15個機關）及地方政府進行海岸清理分工，並推動漁業廢棄物漁網具源頭減量，向國際社會分享我國解決海洋污染方法與成果。

高哲夫則表示，歐盟每年與聯合國攜手推動全球淨灘活動，共同維護一個健康、永續的海洋，經過一周「歐盟氣候行動週」活動，以實際行動保護海洋生物多樣性，努力減少和避免海洋垃圾產生，符合歐盟綠色新政和氣候中和目標。

▲▼環保署與歐洲經貿辦事處及歐盟會員國一起到桃園觀音濱海遊憩區淨灘，署長張子敬使用篩網淨灘，篩選細碎塑膠。（圖／環保署提供）

▲▼環保署長張子敬與歐洲經貿辦事處長高哲夫等人，一起到桃園觀音濱海遊憩區淨灘。（圖／環保署提供）

▲▼環保署長張子敬及歐洲經貿辦事處長，一起攜手到桃園觀音濱海遊憩區淨灘。（圖／環保署提供）

環保署進一步說明，海洋廢棄物議題近年受國際關注，除設法減緩海洋污染，更要持續推動「資源循環零廢棄」，今年環保署特別準備了由台灣各地淨灘所蒐集海廢寶特瓶作為原料製成的「潯寶衣」，贈送給每一位淨灘參與者，而潯寶衣高達96%材料來自海廢寶特瓶，尤其海廢歷經海水浸泡及陽光照射，需要處理程序更複雜，一般陸地寶特瓶只要8支就可做1件衣服，但海廢寶特瓶至少要20支才能做1件，再利用過程極具困難，希望藉此對民眾宣導廢棄物源頭減量、關心海洋環境的理念與責任。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
女站務員廁所巡邏遭砍死！他犯案前「先領1700萬」躲警追緝
鄰居房子被法拍色誘「％％肉償」　他暈船狂借錢：想吃魚
黎巴嫩經濟崩潰！他持霰彈槍衝銀行「搶自己存款」
iPhone14「首摔來了」！螢幕裂開維修價格超心痛
西子灣上演比基尼辣妹「街頭洗澡」　清涼畫面曝路人暴動
預售iPhone14捲款跑路！電商發「狂妄公告」：我們跑了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

iPhone14開賣2天「首摔來了」！螢幕玻璃裂開…維修價格超心痛

台灣夜市搬到東京、洪瑞珍1小時賣光！TAIWAN PLUS首日人潮破10萬

台東縣府9／17起連2天開設疫苗接種站　接種者可獲得100元禮券

明3地還有雨　下週二連3天轉涼！低溫下探21度「1區恐驟降10度」

境外臭氧移入！明天西半部空氣品質「紅色警示」

不滿意全額退！直播台當「好市多」　最老新人阿公曝奪3冠王關鍵

環保署攜手歐貿辦桃園淨灘　世界清潔日掃出336公斤垃圾

台南親子嘉年華 high fun新營　黃偉哲偕YOYO全明星與民同樂

守護鐵道文化！台鐵明年全面盤點文資　打造「數位文物館」

6年沒聯絡！前同事半夜丟訊息「要讓我炸嗎」　他曝交情全傻眼

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

水泥車高架橋過彎壓分隔島　車身騰空左傾！司機神拉回

iPhone14開賣2天「首摔來了」！螢幕玻璃裂開…維修價格超心痛

台灣夜市搬到東京、洪瑞珍1小時賣光！TAIWAN PLUS首日人潮破10萬

台東縣府9／17起連2天開設疫苗接種站　接種者可獲得100元禮券

明3地還有雨　下週二連3天轉涼！低溫下探21度「1區恐驟降10度」

境外臭氧移入！明天西半部空氣品質「紅色警示」

不滿意全額退！直播台當「好市多」　最老新人阿公曝奪3冠王關鍵

環保署攜手歐貿辦桃園淨灘　世界清潔日掃出336公斤垃圾

台南親子嘉年華 high fun新營　黃偉哲偕YOYO全明星與民同樂

守護鐵道文化！台鐵明年全面盤點文資　打造「數位文物館」

6年沒聯絡！前同事半夜丟訊息「要讓我炸嗎」　他曝交情全傻眼

王思平甜吻牙醫尪指定「孔劉頭」！性感白紗配香奈兒球鞋

單身，就要好好享受！從4件小事解鎖一個人生活的勇氣

大尬舞！土城新潮舞蹈後援會成立　侯友宜笑到岔氣：跳舞越來越年輕

2022週年慶「加大版」保養神品盤點！嬌蘭小金瓶、BB淨妝油、Darphin粉紅精華59折

台東縣111年語文競賽登場　531名選手以文會友

雲林志工公益演唱會　「奉獻即是榮耀」藝人無酬獻唱

不滿民進黨桃園市黨部夾報攻擊　張善政將提告捍衛清白

要學田壘當仁不讓？PLG新科狀元張鎮衙笑：有點太高標

她房子被法拍…色誘男鄰居「％％肉償」　他猛暈借錢：想吃魚

懂防疫！女賊中藥行配胃藥粉...偷高價養生藥品　得手立刻服用

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

新郎是初戀！新秘曝狗血劇情　竟釣出男主角

國道「極速插隊」　30秒搖滾區視角直擊

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

iPhone簡訊「她多按1符號」　帳單多噴200元

點宵夜竟打開潘朵拉盒子！妹子淚斷5年情

確診後BMI變高！研究證實：3後遺症「默默發生」

人妻仍在腰間刺老名　「理由」讓名醫眼眶紅了

哥PO文炫「我妹上新聞」　側乳溢出照引騷動

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

管中閔深夜訴苦！學生趁蓋報修樓吐槽

「冷凍水餃哪家最頂」內行推爆1家：不沾醬也超讚

更多熱門

相關新聞

環保尖兵齊淨灘　永續海洋+保育

環保尖兵齊淨灘　永續海洋+保育

屏東縣政府為推動海洋環境保護觀念及維護海域環境清潔，環保局今（17）日於枋寮漁港南側海灘，結合公私部門、社區團體及環保志工有300人參與淨灘活動；淨灘成果以ICC國際淨灘行動紀錄表、ICC分類記錄板及磅秤重量加以分類統計，共清除680公斤垃圾，其中一般垃圾約360公斤，可回收廢棄物總重約320公斤，超越110年的502公斤，還給枋寮鄉潔淨的海岸環境。

響應環境永續　台灣民眾黨墾丁南灣淨灘

響應環境永續　台灣民眾黨墾丁南灣淨灘

淨灘守護台南海岸

淨灘守護台南海岸

要錢被嗆「沒本事」！桃園男木棍把妻活活打死

要錢被嗆「沒本事」！桃園男木棍把妻活活打死

快訊／桃裝潢公司竄火　1男送醫急救

快訊／桃裝潢公司竄火　1男送醫急救

關鍵字：

環保署歐貿辦事處桃園淨灘世界清潔日張子敬

讀者迴響

熱門新聞

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

拿到iPhone14 Pro Max瑕疵機！蘋果店員給1補償

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

吳宗憲三女兒「首摘罩露正臉」！

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

浩子罕見火大當場變臉！

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

進雪隧抓到路隊長！「前面超空」1幕全火大

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面