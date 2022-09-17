環保署攜手歐貿辦桃園淨灘　世界清潔日掃出336公斤垃圾

▲環保署與歐洲經貿辦事處等單位，前往桃園觀音濱海遊憩區淨灘，清出336公斤垃圾。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

今（17日）天是世界清潔日，環保署與歐洲經貿辦事處等單位共155人，今天前往桃園市觀音濱海遊憩區進行淨灘活動，總共清理約336公斤一般垃圾，以及46公斤資源回收物，環保署指出，這是第四度與歐洲經貿辦事處共同辦理淨灘，以實際行動減少和避免海洋垃圾產生，也希望對民眾宣導廢棄物源頭減量、關心海洋環境的理念與責任。

每年9月的第三個週末為世界清潔日，環保署與歐洲經貿辦事處共同提倡重視氣候變遷等環境議題，今天由環保署長張子敬、歐洲經貿辦事處處長高哲夫，共同帶領歐洲經貿辦事處、13個歐盟會員國駐台代表處、外交部、桃園市政府及環保署等單位共計155人，在桃園觀音濱海遊憩區進行淨灘活動。

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▲環保署與歐洲經貿辦事處等單位，前往桃園觀音濱海遊憩區淨灘，清出336公斤垃圾。（圖／環保署提供）

今年是環保署第四度與歐洲經貿辦事處共同辦理淨灘，張子敬指出，而從107年起，雙方就合作每年定期參與，配合「歐盟氣候行動週」相關活動，一同呼籲大眾關注氣候變遷等環境議題，並以具體行動維護海岸環境，而今年4月也代表台灣出席在帛琉舉辦的「我們的海洋大會」，以「向海致敬」政策主軸，透過9各部會（15個機關）及地方政府進行海岸清理分工，並推動漁業廢棄物漁網具源頭減量，向國際社會分享我國解決海洋污染方法與成果。

高哲夫則表示，歐盟每年與聯合國攜手推動全球淨灘活動，共同維護一個健康、永續的海洋，經過一周「歐盟氣候行動週」活動，以實際行動保護海洋生物多樣性，努力減少和避免海洋垃圾產生，符合歐盟綠色新政和氣候中和目標。

▲▼環保署長張子敬與歐洲經貿辦事處長高哲夫等人，一起到桃園觀音濱海遊憩區淨灘。（圖／環保署提供）

環保署進一步說明，海洋廢棄物議題近年受國際關注，除設法減緩海洋污染，更要持續推動「資源循環零廢棄」，今年環保署特別準備了由台灣各地淨灘所蒐集海廢寶特瓶作為原料製成的「潯寶衣」，贈送給每一位淨灘參與者，而潯寶衣高達96%材料來自海廢寶特瓶，尤其海廢歷經海水浸泡及陽光照射，需要處理程序更複雜，一般陸地寶特瓶只要8支就可做1件衣服，但海廢寶特瓶至少要20支才能做1件，再利用過程極具困難，希望藉此對民眾宣導廢棄物源頭減量、關心海洋環境的理念與責任。