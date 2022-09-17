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社會 社會焦點 保障人權

要錢被嗆「沒本事」！桃園男登山杖把妻活活打死　伴屍10小時自首

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃園市中壢區15日發生一起命案！一名43歲劉姓男子15日因跟39歲范姓妻子要錢不成，又被嗆聲「沒本事拿錢回家」、「不工作遊手好閒」，一氣之下竟拿起登山杖活活把妻子打死，伴屍了10多小時後，才在友人的陪同之下，赴台北市大安分局自首，全案訊後依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲指揮中心今天公佈車禍男子確診，處理車禍的中壢分局4員警被匡列，採檢皆為陰性。（圖／資料照片）

▲劉姓男子把妻子活活打死，伴屍10小時後自首。（圖／資料照片）

據了解，劉男從事殯葬業，有多項毒品前科，後因工作態度不好，而被老闆開除，自此開始便經常向去年才剛結婚的范女要錢，兩人也經常為此爭吵，劉男更動不動就對范女拳打腳踢，個性相當火爆。

▲▼ 桃園命案，警方說明 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲全案訊後依殺人罪嫌移送法辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

直到15日晚間，劉男因精神萎靡、喃喃自語，又跟剛下班返家的范女要錢，當時范女質疑他毒癮發作，因此拒絕給錢，並嗆他「沒本事拿錢回家」、「不工作遊手好閒」，當場惹怒劉男，不但質疑范女出軌，還拿起登山杖痛打范女。

誇張的是，劉男見范女癱到在地後竟不肯停手，還不斷毆打，把范女打到奄奄一息，直到發現妻子死亡後，還把妻子丟置在床上，伴屍將近10小時，天亮後才又駕車外出找朋友，並於16日下午在朋友的陪伴下赴警局自首。警方獲報後，立即將劉男帶案偵辦，訊後依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲▼ 桃園命案。（圖／民眾提供）

▲桃園命案，死者遺體移出現場。（圖／民眾提供）

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