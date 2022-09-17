串連地方黨部響應環境永續　台灣民眾黨墾丁南灣淨灘

▲民眾黨墾丁南灣淨灘 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

11月26日將舉辦九合一選舉投票，台灣民眾黨已公布2022共同政見，分別聚焦社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義，財政紀律等五大議題。為結合今年選戰及共同政見主軸，今(17)日舉辦公益淨灘，串聯各地方黨部來一同響應「環境永續」，齊力推動海洋環境守護行動。

今天分別在宜蘭壯圍海灘、台南黃金海岸、高雄林園海洋濕地公園與屏東墾丁南灣沙灘舉行，並在活動結束時，齊喊「眾益大集合，環境永續 ，你我有責」口號，並將所撿拾的垃圾由南北接力方式，擺出台灣民眾黨英文縮寫TPP與愛心。

屏東場由台灣民眾黨中央黨部副秘書長鄞楷謙、屏東縣黨部主委林育先、副主委龔哲良、執行長張元戎及立委張其祿國會辦公室主任陳語捷等幹部結合這次代表民眾黨參選的候選人參與活動，包括潮州鎮民代表林耀宗、屏東市南區市民代表候選人蘇金秋、屏東市北區市民代表候選人郭泰安。

參與人員在看起來美麗的南灣沙灘，其實充斥著煙蒂、吸管、杯蓋、塑膠袋等垃圾，這些除了對環境造成破壞，其實更會危害海洋生物，也希望大家應發揮公德心，到美麗的國境之南旅遊時，也記得要把垃圾帶走。

而現任恆春鎮民代表吳壽宗，這次以無黨人士參選恆春鎮長，外號牛母的他，也用行動一起參與淨灘，此外，他也歡迎國人多多來恆春鎮旅遊，欣賞美麗的風景，享用在地美食，體驗恆春半島的文化。