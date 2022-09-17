騎電動滑板車「踩著鬼魅般腳步」犯案　賊見警扯：確診不能開門

▲ 歐男騎電動滑板車犯案 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區一名33歲歐男原本是名廚師，近期因為疫情生意銳減關係被資遣，付不出房租，這個月2度騎電動滑板車，「鬼魅般的腳步」潛入大樓，竊取機車內7600元，警方鎖定歐男涉嫌犯案，13日到他租屋處逮人，歐男見警後胡扯：「我確診了，不能開門」，最後見房東在旁，歐男自知法網難逃才乖乖就逮，警訊後依竊盜、通緝等罪嫌送辦。

據了解，歐姓男子因2件竊盜、1件侵占罪嫌，被新北、桃園發布通緝，原是廚師的他，因疫情關係被資遣，近來他付不出房租，動起歹念，深夜裡潛入社區大樓，偷取機車內財物。

本月6日、12日深夜，歐男騎乘一輛電動滑板車，鬼祟潛入新北市淡水區民權路某處大樓地下停車場，他四處翻找他人機車置物箱，成功偷走置物箱內7000多及600多元財物，騎著電動滑板車逃逸。

被害人發現後向淡水警分局竹圍派出所報案，經調閱監視器追查，發現一名騎乘「電動滑板車」的男子穿梭小巷，選定未上鎖的大樓潛進地下室停車場行竊，立即組成專案小組追緝。

13日中午12時許，警方會同房東到歐男租處套房逮人，歐男聽見有人敲門，先在門後扯喊「我確診！」藉故拖延，最後房東說要開門，歐男才開小縫查看。

警方用餘光瞄到房內「電動滑板車」，問歐男「確診還可以成電動車出門喔？」歐男被警方打臉，當場坦承犯行就逮帶回偵辦，偵訊時歐男坦承犯行依竊盜、通緝等罪嫌送辦。