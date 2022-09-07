爆乳妹酒駕撞死人求交保過中秋！打悲情牌：不會逃...法官調出國紀錄打臉

記者黃宥寧／台北報導

今年6月21日凌晨，新北市淡水區29歲女子林筱路無照三度酒駕上路，開著BMW Z4敞篷跑車回家，高速撞上方姓交管工人當場死亡，林被依過失致死等罪起訴羈押中，林不服羈押聲請撤銷，並稱「疫情嚴峻不可能棄保逃至他國，讓自己處染疫風險」，但士林地院認她去年在疫情第二級警戒中有出、入境紀錄，認她並非無出境能力及可能，駁回聲請。

林筱路聲請指出，自己從頭坦承犯行，犯後態度良好，願以最大努力及誠意來補償被害人一切，過去酒駕也是7年前的事，雖然遭通緝，但後來也繳納完畢，並非畏罪，認法院採為羈押理由之一，有不妥，再者今年、去年雖有出國紀錄，但也只是出國打工賺錢，並非遊玩享樂，雖要面對鉅額民事賠償，但正值青壯年，有固定收入，願盡己所能，努力工作，不論於金錢或精神上，都懷著萬分誠懇之意對被害人及其家屬補償，且承受夢魘煎熬。

▼林筱路無照3度酒駕撞死工人求交保。（資料圖／記者陳以昇攝）

不僅如此更稱，自幼與母親相依為命，並無潛逃出境棄至親不顧可能，目前疫情嚴峻，更不可能交保後棄保逃到他國讓自己處於染疫風險中，若持續延押，無法使她有更多時間與精神致力於補償被害人家屬，因此求撤銷羈押處分。

法官指出，林筱路從2020年2、3月間起迄今，因COVID-19（新冠肺炎）疫情影響有相當入境管制措施，林仍在2020年2月17日出境，後於同年3月25日入境，又於第二級警戒期間2021年8月5日出境，於同年月8日入境，可見並非無出境能力及可能，而將來可能面臨高額民事求償，依一般社會通念，堪認林規避審判或執行而有逃亡高度可能性，故認林有相當理由有逃亡之虞。

合議庭認林涉犯最輕本刑為5年以上有期徒刑重罪，羈押原因及必要性既然俱在，原處分無違法不當，駁回聲請。