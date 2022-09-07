　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爆乳妹酒駕撞死人求交保過中秋！打悲情牌：不會逃...法官調出國紀錄打臉

記者黃宥寧／台北報導

今年6月21日凌晨，新北市淡水區29歲女子林筱路無照三度酒駕上路，開著BMW Z4敞篷跑車回家，高速撞上方姓交管工人當場死亡，林被依過失致死等罪起訴羈押中，林不服羈押聲請撤銷，並稱「疫情嚴峻不可能棄保逃至他國，讓自己處染疫風險」，但士林地院認她去年在疫情第二級警戒中有出、入境紀錄，認她並非無出境能力及可能，駁回聲請。

林筱路聲請指出，自己從頭坦承犯行，犯後態度良好，願以最大努力及誠意來補償被害人一切，過去酒駕也是7年前的事，雖然遭通緝，但後來也繳納完畢，並非畏罪，認法院採為羈押理由之一，有不妥，再者今年、去年雖有出國紀錄，但也只是出國打工賺錢，並非遊玩享樂，雖要面對鉅額民事賠償，但正值青壯年，有固定收入，願盡己所能，努力工作，不論於金錢或精神上，都懷著萬分誠懇之意對被害人及其家屬補償，且承受夢魘煎熬。

▼林筱路無照3度酒駕撞死工人求交保。（資料圖／記者陳以昇攝）

▲▼淡水熱褲妹3度酒駕，撞死工人，移送。（圖／記者陳以昇攝）

不僅如此更稱，自幼與母親相依為命，並無潛逃出境棄至親不顧可能，目前疫情嚴峻，更不可能交保後棄保逃到他國讓自己處於染疫風險中，若持續延押，無法使她有更多時間與精神致力於補償被害人家屬，因此求撤銷羈押處分。

法官指出，林筱路從2020年2、3月間起迄今，因COVID-19（新冠肺炎）疫情影響有相當入境管制措施，林仍在2020年2月17日出境，後於同年3月25日入境，又於第二級警戒期間2021年8月5日出境，於同年月8日入境，可見並非無出境能力及可能，而將來可能面臨高額民事求償，依一般社會通念，堪認林規避審判或執行而有逃亡高度可能性，故認林有相當理由有逃亡之虞。

合議庭認林涉犯最輕本刑為5年以上有期徒刑重罪，羈押原因及必要性既然俱在，原處分無違法不當，駁回聲請。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
娜美爆連千毅：搞見不得光的醜事！　看夫被抓「連發3符號」
1顆漲到120元！　彰化不二坊蛋黃酥代購飆天價
林信吾割喉狠殺2警！　檢「求處死刑」：無矯治可能
快訊／地牛翻身！宜蘭近海發生規模4.1地震　最大震度3級
日圓跌破24年新低繼續下探！　投行下修「最慘價位」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

禮儀公司吸金6億遭檢調搜索　3幹部交保繼續騙千萬

新北騎士迴轉撞對向機車！2騎士噴飛「手腳骨折」　現場一灘血

林信吾殘忍割喉狠殺2警！　檢「求處死刑」：無矯治可能

爆乳妹酒駕撞死人求交保過中秋！打悲情牌：不會逃...法官調出國紀錄打臉

囂張黑衣人討8千萬！新北女議員被逼「父債女還」　警派隨扈保護

「鋼鐵傘兵」秦良丰能走了！45分鐘走完醫院一圈　父淚喊：很不捨

代操外匯保證金「5年吸金30億」　寰宇龍騰董座落跑遭通緝

大眾投控假交易「內保外貸」賺匯差　王永慶女婿父子緩起訴

夫妻都O型卻生出A型女兒　丈夫告醫院搞烏龍害離婚！免賠理由曝

對弟弟恨之入骨！永和大哥殘忍「剁頭分屍」怒喊：活人比死人可怕

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

禮儀公司吸金6億遭檢調搜索　3幹部交保繼續騙千萬

新北騎士迴轉撞對向機車！2騎士噴飛「手腳骨折」　現場一灘血

林信吾殘忍割喉狠殺2警！　檢「求處死刑」：無矯治可能

爆乳妹酒駕撞死人求交保過中秋！打悲情牌：不會逃...法官調出國紀錄打臉

囂張黑衣人討8千萬！新北女議員被逼「父債女還」　警派隨扈保護

「鋼鐵傘兵」秦良丰能走了！45分鐘走完醫院一圈　父淚喊：很不捨

代操外匯保證金「5年吸金30億」　寰宇龍騰董座落跑遭通緝

大眾投控假交易「內保外貸」賺匯差　王永慶女婿父子緩起訴

夫妻都O型卻生出A型女兒　丈夫告醫院搞烏龍害離婚！免賠理由曝

對弟弟恨之入骨！永和大哥殘忍「剁頭分屍」怒喊：活人比死人可怕

禮儀公司吸金6億遭檢調搜索　3幹部交保繼續騙千萬

福州台協會舉行交接典禮　新會長為連江桃園體育娛樂副董

彭佳慧自揭「愛不對人」　得知對方真實身份：恍然大悟了！

1個月內2次！美7日將再試射洲際彈道飛彈　五角大廈：已通知俄羅斯

LIVE／傳新增確診破4萬　王必勝最新說明

罵熊熊「只會露奶」GG！網tag地檢署道歉 她再也不忍：你也有女兒

1顆120元！彰化不二坊蛋黃酥代購飆天價　9／9、10開放門市購買

娜美爆連千毅：搞見不得光的醜事！看夫被抓「連發3符號」　第一反應曝

國三生宿舍建在倉庫「80人一間」！家長曬內部照怒檢舉：接受不了

老公聞起來怪怪！她嗅出尪「罹患帕金森氏症」　還幫研發檢測用具

北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

社會熱門新聞

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

「鋼鐵傘兵」秦良丰能走了！　父淚喊：很不捨

連千毅變身假貨天王！買NFT換名錶　警：全是假的

永和男肢解親弟丟垃圾車　殘肢恐已燒毀

松山性侵狼2年犯案6次　媽媽哭求法官收押

永和大哥肢解親弟　警詢怒喊：活人比死人可怕

黑衣人「近身恐嚇」新北議員　強討8千萬直擊

永和分屍案　兄弟姊妹：大哥不管老母

網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨

更多熱門

相關新聞

恐怖女師教室大暴走　無辜生手腕挫傷

恐怖女師教室大暴走　無辜生手腕挫傷

北市某國中一名沈姓女老師，因教室內吵鬧，未注意學生小凡（化名）坐在教室內第1排第1個座位，竟以腳用力踢座位桌腳，導致桌角撞擊到小凡前胸。豈料，沈師以「數學作業尚未繳交」為由，用力拉扯手腕，小凡痛到大哭她才鬆手。小凡母親得知後怒告，士林地院依2次過失傷害罪，處罰金4萬元。

才剛登記參選！淡水里長酒駕騎車自摔水溝亡

才剛登記參選！淡水里長酒駕騎車自摔水溝亡

軒嵐諾颱風侵襲　侯友宜視察漁港防颱整備

軒嵐諾颱風侵襲　侯友宜視察漁港防颱整備

軒嵐諾來襲！淡水路樹倒塌　自小客車頂被壓扁

軒嵐諾來襲！淡水路樹倒塌　自小客車頂被壓扁

淡水非洲童走失　甜美女警輕聲安撫

淡水非洲童走失　甜美女警輕聲安撫

關鍵字：

林筱路抗告士林無照開庭淡水

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面