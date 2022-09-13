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我不要分手…21歲女攀13樓外牆險墜落　勇警鬼門關前拉回

▲▼ 21歲女子為愛做出危險動作，所幸被2警救回一命 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲21歲女子做出危險動作，所幸被2警救回一命 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

「不要放棄！警察來幫妳了！」21歲楊姓女子本月7日與男友吵架，她一時想不開，爬上13層樓高樓做出危險動作，大夥見狀趕緊報警求助，竹圍派出所警員陳璿仲與秦英鳳獲報趕抵，2名員警衝上前抓住女子的雙手，合力將她從圍牆外拉了回來，救回女子一命。

▲▼ 21歲女子為愛做出危險動作，所幸被2警救回一命 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲2警緊緊拉住女子的手，救回她一命 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，楊女與男友相戀多時，本月7日兩人大吵一架，竹圍派出所接獲男友報案，女友一時想不開爬上高樓做出危險動作。員警趕到案發大樓外四處搜尋察看時，抬頭一看赫然發現一名女子正懸掛在大樓外牆搖搖欲墜，險象環生。

▲▼ 21歲女子為愛做出危險動作，所幸被2警救回一命 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲眾人合力將她從圍牆外拉了回來。（圖／記者戴上容翻攝）

2名員警趕忙衝上頂樓，映入眼簾的驚險景象是一名女子僅剩雙手攀附著圍牆，喃喃地喊著「我上不去了！我上不去了！」，2名員警不顧自身安危，立即衝上前分別抓住女子的雙手，不斷地安撫激動不安的情緒，並對即將失去力氣的她喊話打氣「撐住！別放棄！」。

員警持續拉著女子雙手，直到救護人員到達後，眾人合力將她從圍牆外拉了回來，女子驚魂未定地癱坐在地上，警、消共同現場關心及勸說，待她情緒恢復平靜後，由救護人員協助送往馬偕醫院治療，並通知親屬及男友到院照護。

淡水警分局呼籲，遇有不如意的事情，應尋求社會各項資源援助，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，切勿貿然尋短，造成家人、親友永遠的傷痛。

▲▼ 21歲女子為愛做出危險動作，所幸被2警救回一命 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲竹圍派出所警員陳璿仲與秦英鳳救回女子一命。（圖／記者戴上容翻攝）

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