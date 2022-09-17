果然老司機！騎車逛市集被攔查　通緝犯問警：要去讀書了嗎？

▲因家暴案遭通緝中的桃園市楊姓男子，今（17）日騎車上虎頭山時被員警攔獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因家暴案遭通緝中的桃園市楊姓男子，今（17）日一早騎車上虎頭山逛市集，巡邏員警根據車號查出被通緝，而且還有脫逃紀錄，一路尾隨跟蹤，趁其停車時上前攔查，上前表明他涉及家暴通緝案，楊男才想起自己確實曾因家暴案上法庭，但還是向員警質疑「要去讀書（入監）喔？」警方偵訊後，將楊解送桃園地檢署歸案。

▲因家暴案遭通緝中的桃園市楊姓男子，今（17）日騎車上虎頭山時被員警攔獲，詢問員警「要去讀書（入監）喔？」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，50歲的楊姓男子曾涉及家庭暴力防治法案件被桃檢通緝中，今天上午7時許，楊男騎機車到桃園區虎頭山公園逛市集，桃園警分局局景福派出所警員林瑋凱、吳宇恆在路口處巡邏時，根據楊男機車車號確認被通緝中，一路尾隨跟監。

▲因家暴案遭通緝中的桃園市楊姓男子，今（17）日被員警攔獲到案，配合員警至派出所製作筆錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊男上虎頭山市集停車準備向攤商買東西時，員警立即上前盤攔查，員警告知被通緝時，楊竟不耐煩說，之前竊盜案件被通緝，上個月已被逮捕解送不是都解決了？員警提醒是因涉嫌家庭暴力防治法案件被通緝，楊男才驚覺還有這一條案，還已質疑口吻詢問員警「要去讀書喔？(入監)」員警點點頭，楊男則無奈地配合員警到派出所製作筆錄，警方偵訊後將楊男依家暴案通緝押解桃園檢方歸案。

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