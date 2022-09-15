看見台東「藝想無限大」　設計師交流之夜9／17登場

▲2022台東設計師週17日美術館外廣場展成果。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



2022台東設計師週【設計師交流之夜】將於17日下午4時至8時在台東美術館戶外舞台舉辦，展示年度的共創計畫成果，設計師與工藝家也將於現場交流共創經驗與感想，活動大使林予晞、策展人Daniel Wong 也會現身於開幕會場，當天活動結合草地市集與在地樂團演出，以慶典型式熱鬧呈現，開放自由入場。

縣長饒慶鈴表示，已邁入舉辦第3屆的台東設計師週，2022 年以「Mix & Max 藝想無限大」為主題，帶出「跨領域」、「跨地區」、「跨世代」核心，將所有參與的設計師、藝術家、工藝家及台東在地學子跨界「大融合」，並透過在地傳統工藝產業與國際新創時尚設計的跨界媒材交流，開創出最大化的能量，打造台東生活品牌的文創形象。



2022台東設計師週展覽共創組合邀請6位不同領域的設計師、藝術家，搭配12組在地傳統工藝團隊，分別有設計師田修銓，搭配以「自然、原味、創造」創作理念的「山野牧人創意木器工作室」，及藍染為名的「享想恭坊」；時裝設計師吳日云，搭配找尋布農傳統編織與刺繡的「阿布斯布農傳統服飾工作室」，及新生代服裝設計團隊「咱有囍」；當代藝術家周世雄，搭配以毛線創作的「米麻岸工作室」，及排灣文化為靈感的「阿布金工」；視覺設計師馬賽 Kyo，搭配擅於手繪、圖文風格溫厚的許佩樺，及排灣族手工藝的「橘色月亮文化工作室」；藝術家陳沛珛，搭配以台東在地資源作為研發創作的核心的「心燈窯坊」，與多材質創作的「台拾壹藝術工作室」；時裝設計師潘怡良，搭配回收材質創作的「J 工廠」，與傳遞工藝文化與手作的溫度的「小織部」。

縣府文化處說明，今年度「Mix & Max 藝想無限大」是從永續工藝與環境共生出發，自時尚、視覺設計等領域，邀請設計師與工藝家共創交流，以設計導入為方法，共創在地文化價值最大化。Daniel Wong則由去年的參與者轉變為今年策展人，他狂野強烈的創意能在臺東這塊土壤激盪出更多的火花，將以個人美學觀共織臺東色彩。他以自身時尚設計師的背景，點出服裝最原始的基底「紗線」，使每個風格與創作線能隨著時間推移，Mix & Max 成各種多元的「點、線、面」立方體，讓每個創作在這個「藝想無限大」的交會體中，呈現最大化的藝術總和。

2022台東設計師週台東場自9月17日至9月25日在台東美術館展覽，相關共創成果也將於10月1日起移至台北華山文創園區展出。