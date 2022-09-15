　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

看見台東「藝想無限大」　設計師交流之夜9／17登場

▲022台東設計師週17日美術館外廣場展成果。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2022台東設計師週17日美術館外廣場展成果。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2022台東設計師週【設計師交流之夜】將於17日下午4時至8時在台東美術館戶外舞台舉辦，展示年度的共創計畫成果，設計師與工藝家也將於現場交流共創經驗與感想，活動大使林予晞、策展人Daniel Wong 也會現身於開幕會場，當天活動結合草地市集與在地樂團演出，以慶典型式熱鬧呈現，開放自由入場。

縣長饒慶鈴表示，已邁入舉辦第3屆的台東設計師週，2022 年以「Mix & Max 藝想無限大」為主題，帶出「跨領域」、「跨地區」、「跨世代」核心，將所有參與的設計師、藝術家、工藝家及台東在地學子跨界「大融合」，並透過在地傳統工藝產業與國際新創時尚設計的跨界媒材交流，開創出最大化的能量，打造台東生活品牌的文創形象。

2022台東設計師週展覽共創組合邀請6位不同領域的設計師、藝術家，搭配12組在地傳統工藝團隊，分別有設計師田修銓，搭配以「自然、原味、創造」創作理念的「山野牧人創意木器工作室」，及藍染為名的「享想恭坊」；時裝設計師吳日云，搭配找尋布農傳統編織與刺繡的「阿布斯布農傳統服飾工作室」，及新生代服裝設計團隊「咱有囍」；當代藝術家周世雄，搭配以毛線創作的「米麻岸工作室」，及排灣文化為靈感的「阿布金工」；視覺設計師馬賽 Kyo，搭配擅於手繪、圖文風格溫厚的許佩樺，及排灣族手工藝的「橘色月亮文化工作室」；藝術家陳沛珛，搭配以台東在地資源作為研發創作的核心的「心燈窯坊」，與多材質創作的「台拾壹藝術工作室」；時裝設計師潘怡良，搭配回收材質創作的「J 工廠」，與傳遞工藝文化與手作的溫度的「小織部」。

縣府文化處說明，今年度「Mix & Max 藝想無限大」是從永續工藝與環境共生出發，自時尚、視覺設計等領域，邀請設計師與工藝家共創交流，以設計導入為方法，共創在地文化價值最大化。Daniel Wong則由去年的參與者轉變為今年策展人，他狂野強烈的創意能在臺東這塊土壤激盪出更多的火花，將以個人美學觀共織臺東色彩。他以自身時尚設計師的背景，點出服裝最原始的基底「紗線」，使每個風格與創作線能隨著時間推移，Mix & Max 成各種多元的「點、線、面」立方體，讓每個創作在這個「藝想無限大」的交會體中，呈現最大化的藝術總和。

2022台東設計師週台東場自9月17日至9月25日在台東美術館展覽，相關共創成果也將於10月1日起移至台北華山文創園區展出。

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
1女7男無碼照曝光！北市公布酒駕累犯　她「酒測值1.16」
國道警性侵15歲少年　3長官被害慘！「局長自請處分」
吳宗憲狠批《婚禮歌手》抄襲！　黃子佼火速反擊
台南嬤失蹤「喝泥水苦撐5天」才剛獲救！　今疑熱衰竭猝逝
iPhone「神機已無殘值」！果粉刷一排：服役中
快訊／27歲警官公廁性侵少年被羈押！　懲處出爐
「我在修理人！」南投命案兇嫌交保　死者繼父：司法就是這麼爛
浩子罕火大變臉！一席話「改變國宴御廚」：以為我在錄節目嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣首場特色農業旅遊場域認證說明會　今天展開

看見台東「藝想無限大」　設計師交流之夜9／17登場

新竹玻藝節響應全國古蹟日　17、18日免費參觀

小琉球「海洋教育嘉年華」　落實海洋生態生動有趣

屏東警友會捐贈150套「防曬袖套」　照護波麗士手臂

台南推動公共運輸有長遠深耕規劃　滿足城鄉每個角落交通需求

新竹市國際風箏節9／17登場　點亮漁港天空

花蓮十六股跨鐵路橋伸縮縫修繕　「半半施工」各一車道可通行

《省議會與戰後臺灣民主運動》巡迴展　讓年輕世代知道「一件事」

積極推動社區大廈資源回收工作　台東縣今年設立10處示範站

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

台東縣首場特色農業旅遊場域認證說明會　今天展開

看見台東「藝想無限大」　設計師交流之夜9／17登場

新竹玻藝節響應全國古蹟日　17、18日免費參觀

小琉球「海洋教育嘉年華」　落實海洋生態生動有趣

屏東警友會捐贈150套「防曬袖套」　照護波麗士手臂

台南推動公共運輸有長遠深耕規劃　滿足城鄉每個角落交通需求

新竹市國際風箏節9／17登場　點亮漁港天空

花蓮十六股跨鐵路橋伸縮縫修繕　「半半施工」各一車道可通行

《省議會與戰後臺灣民主運動》巡迴展　讓年輕世代知道「一件事」

積極推動社區大廈資源回收工作　台東縣今年設立10處示範站

台灣精品領軍台灣智慧機械業者　前進德國斯圖加特金屬加工展

生日不快樂！哈利服喪「低調迎38歲」　專家：是修復兄弟關係契機

iPhone 14明開賣！電商第二波優惠懶人包　首日拚早上訂下午到

新郎怨妻NG生活習慣！黃子佼藉機虧「耿如就是這樣」

國民黨轟柯文哲發敬老愛心660元　「7年仇恨值比陳時中還高！」

先探／超級美元風暴　台股應變計畫

女王國葬為國定假日！　英國麥當勞宣布「所有門市」暫停營業

37歲實現財富自由　雷軍登央視自曝：18歲就立志影響全世界

賴清德從政至今救8人　飛到國外差點又變「賴醫生」

吳子嘉預測陳時中策略　黃珊珊：不覺得免治馬桶、盜圖可獲年輕票

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

地方熱門新聞

台南迪士尼水上氣球爆裂兇手是「殭屍」？

南警取締改裝噪音車

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

假男友幫投資...妙齡女險遭詐10萬

6.5萬鐵粉相挺！「社頭人俱樂部」版主參選民代　

台南檢舉名人蘇大媽傳遭人詐騙

宜蘭幾米小火車拆了！遇颱風就噴10萬

南消辦消防職人體驗活動

黃偉哲以台南果乾盛情款待龐培歐

即／高雄前鎮區路燈大停電　台電搶修中

歡迎來台南呷頭路過好生活

台東縣開設疫苗接種站　這2天接種可獲100元禮券

迪士尼氣球高效率修復　縮時攝影好療癒

台南推動公共運輸有長遠深耕規劃

更多熱門

相關新聞

推動社區大廈資源回收　台東縣今年設10處示範站

推動社區大廈資源回收　台東縣今年設10處示範站

台東縣環保局111年持續配合環保署政策，推動社區大廈資源回收工作，完成多良社區發展協會等10處資源回收示範站設置，希望透過輔導作業，向社區大廈住戶或社區部落民眾宣導分類項目的回收流程及分類方式，推廣資源回收觀念，方便民眾正確回收分類，提升居住品質。

成功警尋獲失蹤人口阻憾事發生

成功警尋獲失蹤人口阻憾事發生

「那年，我們一起聽的歌」澎恰恰9/18台東說唱

「那年，我們一起聽的歌」澎恰恰9/18台東說唱

北中南豪宅聚落近1年房價PK　高雄美術館年漲26%奪冠

北中南豪宅聚落近1年房價PK　高雄美術館年漲26%奪冠

台東縣開設疫苗接種站　這2天接種可獲100元禮券

台東縣開設疫苗接種站　這2天接種可獲100元禮券

關鍵字：

設計師 美術館 台東

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

比特犬激戰豪豬！全身插滿百根刺「穿心奪命」亡

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

快訊／金曲歌王爆出軌20歲嫩妹　首現身「認離婚」：是前妻了！

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

26歲男星消失8年在跑外送

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面