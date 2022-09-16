巨浪翻船爆乳網美「螺旋槳削小腿」　怒告駕駛殺人未遂結果曝

▲恩齊兒到台東工作卻遇意外，她怒告颱風剛走船駕駛卻堅持要出海，根本是「殺人未遂」。（圖／翻攝自恩齊兒臉書）



記者蔡怡萍／台東報導

常在社群分享火辣美照、臉書擁有62萬追蹤者的爆乳網美「恩齊兒」，去年4月到台東搭遊艇出海卻遇大浪，整艘船被打翻，她掉進海中、兩隻小腿也被船螺旋槳割到撕裂傷、開放性骨折，她提告遊艇駕駛殺人未遂，但檢察官調查後2度以罪嫌不足不起訴處分，她不服再向台東地院聲請交付審判，日前也遭法院駁回。

▲恩齊兒原本雙腿又白又長，卻遇意外雙腿被螺旋槳割傷。（圖／翻攝自恩齊兒臉書）



這起事件發生在2021年4月26日，網紅恩齊兒因工作關係前往台東，她受傷後在臉書發文指出，她原本就不敢在颱風過後馬上坐船，但由於當時遊艇駕駛保證只在港口繞繞不會出海，還說海巡也允許，她在盛情難卻之下答應上船，沒想到卻遇到一波波巨浪，她驚恐回憶「像拍電影一樣」。

整艘船被浪打翻入海後，她屏住呼吸緊抓救生衣、「只知道腳要一直踢一直踢，不能被船壓住」，「能感覺到是螺旋槳，我知道不掙脫就會死掉，任由海浪推進推出螺旋槳一直削我的小腿肉」，她從驚險中獲救後，雙腿被槳割成腳踝深部撕裂傷、右腳雙踝開放性骨折，她事後認為船駕駛身為專業人士，明明知道當時颱風剛走，風浪還很大，卻仍是強行載人出海，導致船果真被巨浪打翻，怒對周姓駕駛提告殺人未遂。

但台東地檢署調查當天天氣資料與海況，海巡單位也放行出海，認為很難明顯預知風浪會打翻船，且周姓駕駛與她為初次接觸沒有任何恩怨，以殺人未遂罪嫌疑不足為由不起訴，恩齊兒再向花蓮高檢署聲請再議，也同樣被駁回。

恩齊兒不服處分結果，向台東地院聲請聲請交付審判，法官仍認為船東在駕駛能力上，以及當天適航性、海象均無相關瑕疵與疏失，檢察官的調查均無違誤，判決聲請駁回，本件不得抗告。