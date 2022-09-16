慢經濟in TAITUNG！「微光集X台東嚴選柑仔店市集」登場





▲台東縣政府推「微光集X台東嚴選柑仔店市集」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府今年以慢經濟in TAITUNG為宗旨推動第3屆台東嚴選「Bravo！Taitung」及創建地方創生台東隊，培育及集結在地特色業者，並於9/15-9/18推出「微光集X台東嚴選柑仔店市集」。

台東縣政府副縣長王志輝表示，觀光旅遊與產業發展密不可分、相輔相成，今年活動以「微光集X台東嚴選柑仔店市集」方式呈現，更貼近台東慢經濟，以台東嚴選柑仔店市集呼應一站式All in ONE多功能產業輔導角色，透過一站式完善服務，讓更多在地中小企業、返鄉及創業青年，以台東縣為基地發展事業，帶動產業發展。

財政及經濟發展處說明，市集活動9月15日至18日16：00-22：00為期4天，以「台東嚴選柑仔店」為主題，集結來自不同領域產業的業者，每日18：00-19：00推出台東嚴選柑仔店特展，專區販售台東限定3款嚴選箱，包含南迴線、山線、海線各具特色精選產品；19：00-20：00為台東嚴選體驗活動-皮革吊飾手作、茶席體驗及艾草蚊香棒手作。

市集期間推出打卡換茄芷袋及集點活動，民眾在市集內購買任一商品贈1點(不限金額，單次消費只送1次)，集滿1點可獲環保餐具組、集滿2點可用市價五折價錢，以399元加購台東嚴選箱、集滿3點可送ttpush 1000點點數(市值100元)，每一個TTPUSH帳號限換一次，活動贈品數量有限，贈完為止。