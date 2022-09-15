台東+289！縣府大禮堂周末假日加開疫苗接種場次　

▲台東縣今新增289確診個案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣15日新增289位確診者，257名民眾戶籍或居住地分在台東、32名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案52188人、居隔者643人。針對COVID-19確診者分流收治情況，台東縣截至9/14下午16點為止，住院收治人數為23、加強版集中檢疫所為43人、居家照護現管人數有2134人。

台東縣衛生局表示，總計縣內目前共有1養護、3監所群聚事件監控中，本日共新增4確診個案，皆為養護機構住民，其餘無新增。

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台東縣將於9/17-18在縣府1樓大禮堂，加開假日新冠疫苗隨隨打接種場次，請民眾盡快完成完整疫苗接種才有完整保護力避免因染易造成重症或死亡風險，各年齡層對象完整疫苗劑次為:50歲以上、機構住民及免疫低下(不全)應完成2劑追加劑(共4劑)；12-17歲應完成1劑追加劑(共3劑)；出生滿6個月至11歲應完成2劑基礎劑(如出生滿6個月至未滿5歲接種BNT幼兒劑型需接種3劑)。



請民眾前往接種COVID-19疫苗前請確認疫苗間隔是否已期滿，如符合接種條件請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，進行接種。另未滿20歲民眾，如欲前往接種，請由家長陪同，相關訊息請參考台東縣衛生局官網：https://reurl.cc/V1nV7N。