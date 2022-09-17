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喊話「勿拿疫苗操作選戰」　蘇貞昌：連裴洛西都肯定

▲▼行政院長蘇貞昌17日出席「國際保鮮物流中心啟用典禮」。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌17日出席「國際保鮮物流中心啟用典禮」。（圖／行政院提供）

實習記者李密／台北報導

指揮中心採購之第一批 Moderna 次世代雙價疫苗 80.4 萬劑，於16日晚間抵台。總統蔡英文深夜於臉書表示，雖然今年底有選舉，但執政團隊依然堅守崗位，並希望不要把防疫作為選舉的口水戰，變成負面選戰的攻擊手段。對此，蘇貞昌17日也表示，台灣防疫工作被世界讚美，目前已來到開放前最後階段，請各界不要拿疫苗議題操作選戰。

蔡英文昨（16）日深夜發文，喊話各界不要拿防疫作為選舉口水戰。蘇貞昌今（17）日出席「國際保鮮物流中心啟用典禮」時也表示力挺，蘇貞昌說，疫情發生這兩年多來，我們非常感謝全國同胞相信政府一起合作，臺灣的防疫工作被世界讚美，像連美國議長裴洛西來，都在在肯定。現在已來到開放前的最後階段，大家再一起好好守住，不要拿疫苗來做選舉的操作，應該認真打疫苗，增加保護力。

蘇貞昌說，現在疫情發展都一如當初判斷，希望早日能夠解封，如果條件可以，經過專家小組判斷，要解封前也會先預告，讓各行各業都有準備，讓全國民眾恢復正常生活。

另外，針對張善政農委會研究計畫被爆出涉嫌抄襲，蘇貞昌則表示，5,000多萬都是人民辛苦的納稅錢，相關的要求跟做法都有契約明白規定跟嚴謹的程序。農委會須要求當事人說明、負起責任，如果有任何不法、不當之處，由相關部會直接處理。

面對媒體提問陳明通行程疑似遭曝光，甚至傳出換局長陰謀論，蘇貞昌回應「國安局長相關事項由該單位說明」。

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