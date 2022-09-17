蔡英文發文力挺台灣防疫「疫苗別成選舉口水」　陳時中留言引論戰　

▲蔡英文、陳時中。（圖／總統府提供、記者范綱儀攝）



實習記者李密／台北報導

莫德納 BA.1 次世代雙價疫苗首批 80.4 萬劑，昨（16）日晚間運抵桃園國際機場。總統蔡英文深夜宣布消息，並表示雖已接近選舉，但團隊仍堅守崗位，希望各界不要把疫苗議題作為選舉口水戰，貼文釣出民進黨台北市長參選人陳時中於下方留言回應「謝謝總統的肯定跟鼓勵」。不過此話一出，也引來部分網友表示「是在表演唱雙簧？」

▲莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80.4萬劑，由華航貨機CI5245承運，運抵桃園國際機場。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）



首批莫德納次世代雙價疫苗於昨（16）日晚間到貨，蔡英文深夜發文表示，台灣前三劑疫苗施打率是世界高接種率國之一，是中央和地方、政府和民間，以及全體國人一起努力的成果，應該互相肯定、感謝彼此。

對於年底選戰將近，蔡英文呼籲「選舉是一時的」，台灣防疫團隊的專業，以及全體國人的健康，才是真正重要，並應該永久關注的議題。蔡英文也感謝鴻海/永齡基金會、台積電、慈濟與許多民主夥伴的幫助，讓疫苗施打能夠順利。即使台灣在國際社會處境不易，仍無法加入世界衛生組織，但是我們依然一起努力走過疫情。讓台灣關關難過，關關過。

蔡英文強調，這是「善的循環」，希望各界不要把防疫及疫苗的議題，作為選舉的口水戰，變成負面選戰的攻擊手段，這樣對於防疫一點幫助也沒有。

貼文一出，也引來陳時中留言「謝謝總統的肯定跟鼓勵」，陳時中說，對抗疫情是人跟病毒的戰爭，指揮中心的團隊同仁一直以來都非常努力，也相信不只防疫團隊，所有台灣人對台灣或對世界，在防疫史上都有做出貢獻。

不過部分網友對陳時中的留言並不買單，紛紛回應「欣賞蔡總統，但一點都不欣賞你，個人覺得是你團隊強，並不是你」、「一直以為防疫是跟病毒的戰爭，但走到後來我發現百姓與既得利益者的戰爭」、「是在表演唱雙簧？」，表達對陳時中的不滿。