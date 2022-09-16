蔡英文輔選林佳龍「拔樁碰壁」！　湧蓮寺主委陳宏昌道歉：請諒解

▲總統蔡英文15日到新北蘆洲湧蓮寺參拜，同台輔選民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／總統府提供）



記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文15日晚間與民進黨新北市長參選人林佳龍一同赴新北市蘆洲湧蓮寺參拜，針對蔡英文聘任湧蓮寺主任委員陳宏昌為總統府資政，陳宏昌致詞時首先感謝蔡英文，並大讚她「有福氣」；然而接著卻話鋒一轉，立馬說抱歉，表示自己早在兩個月前就答應侯友宜要當蘆洲區競選總部主委，「這個問題請社會大眾、總統跟林佳龍要諒解。」

陳宏昌表示，感謝總統在百忙之中，到蘆洲湧蓮寺跟觀世音菩薩參拜，他也想藉此機會感謝總統在幾天前聘任自己當總統府資政，這是非常光榮的一件事情，他欣然接受，也謝謝總統能夠給他有過建言議會。

「百姓要有一個福氣的總統，人民才會快活。」陳宏昌說，坊間對蔡英文稱讚不已，稱她是有福氣的總統，因為每次颱風都是擦邊球，颱風有沒有來台灣差很多；此外，美國參議院外交委員會日前所通過的「台灣政策法」，對台灣也相當重要，台灣民眾皆大歡喜、歡欣鼓舞，要跟蔡英文恭喜。

不過陳宏昌接著卻話鋒一轉，說有件事情要跟林佳龍說抱歉，自己早在兩個月前就答應侯友宜要當蘆洲區競選總部主委，請社會大眾、總統跟林佳龍諒解。

面對陳宏昌的拒絕，蔡英文表示，她與陳宏昌認識很久，以前擔任陸委會主委時，陳宏昌就是立委，「陳宏昌講話很公道，雖然以前不是同黨的，但是是很尊重的地方意見領袖。」

而侯友宜16日則表示，他與陳宏昌理念相同，未來會一起打拚，讓蘆洲、讓新北市會更好。侯友宜指出，陳宏昌是地方德高望重的仕紳，長年以來在湧蓮寺做公益、慈善，捐贈了六億要蓋公益大樓，不但如此，他對地方的弱勢族群充滿著關心跟支持，長年以來就為新北市在蘆洲這塊地區一起努力打拚。