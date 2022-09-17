「挺18歲公民權是謊言！」　國民黨轟蔡政府：執政6年青年最痛苦

▲國民黨召開「聲稱最挺青年的蔡英文，六年來讓青年最痛苦！」記者會 。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（17）日召開「聲稱最挺青年的蔡英文，六年來讓青年最痛苦！」記者會，砲轟總統蔡英文口口聲聲說最挺青年，但當前青年低薪，25％大學畢業生只領24K，薪水漲不過物價；青年犯罪率節節高升，青年的生活環境越來越痛苦，呼籲蔡英文不要以為用18歲公民權就可以掩蓋這六年執政以來對青年政策的缺失。



台北市議員候選人高揚凱表示，民進黨政府對青年的照顧並沒有妥當的配置，青年的生活環境以及就業其實是越來越困苦，當前青年就業、低薪問題嚴重，25％大學畢業生只領24K，換言之，青年所賺的錢並沒有辦法應付他的支出。

高揚凱強調，根據主計總處統計，1至6月經常性薪資平均44,262元、年增3.02%，但這只是「包著糖衣的謊言」，扣除物價指數的平均值後的「實質經常性薪資」出現六年來首見的負成長，上半年年減0.11%。他舉例過去雞排一片40元，現在需要70元，漲了將近一倍，但我們薪水有漲這麼多嗎？

高揚凱指出，蔡英文一直說青年朋友們是妳最照顧的一塊，妳最在意的是青年政策，但副總統賴清德在成大演講時，當場有41%學生選擇成為「躺平族」，他們沒了夢想、沒了想法、對未來的感到混沌，這就是因為蔡英文施政不力，如果蔡政府克服產學致用、產學連結，照顧好青年福祉，而不是只想用補貼、津貼等短暫性的撒錢方式，這都只是短暫性的治標不治本，如果蔡政府沒有辦法好好面對、沒有辦法真正從根本解決問題，這也只是一場謊言。



針對青少年犯罪率的問題，國民黨副發言人楊智伃以數據指出，我國12歲至25歲以下的青年在八年內，人口減少81萬、犯罪率竟然提升47％。其中2021年的青少年嫌疑犯裡面，佔最大宗的竟然就是「詐欺」，當青少年在最需要國家、社會照顧的年紀時，卻要因為經濟壓力、因為社會壓力而走上非法、欺騙、詐騙之路，這些無助的青少年們被逼上絕路時，請問我們政府在做什麼？你們到底為青少年做了些什麼？這些失落的一代青少年的責任誰要來扛？

楊智伃強調，蔡政府常用大內宣方式美化數據，成了包著糖衣的毒藥，蔡政府大內宣說今年7月，15到29歲青少年失業率是5年來最低，請蔡政府不要再呼攏台灣人民，怎麼會是5年來最低呢？當前少子化問題嚴重，人口少了80多萬，其次是疫情後的「缺工嚴重」，短暫地讓職缺變多、薪資提高，但這是美化過的數據，絕對無法顯示年輕人實際上面對的壓力。

談國家安全的問題，楊智伃指出，最近台南的殺警案，到高雄最近38天竟然有多具浮屍，試問當年輕人看不到希望，只看到社會的黑暗、看到恐懼，蔡總統請問年輕人如何安心生活、安心生養下一代？網路投票顯示，近九成（89%）網友認為近期台灣的治安狀況不好，其中更有62%是表示非常不好，不要說青年了，全台灣的人民要如何安心的在台灣生活？

有關青少年使用電子菸的嚴重性，台北市議員候選人林杏兒表示，根據國健署統計，這幾年來，青少年使用紙菸微幅降低，但青少年使用電子菸3年翻了1倍，估計7.9萬的學生淪為吸煙族。她強調很多學者研究發現電子菸含有尼古丁，且會成癮，造成神經毒素、影響大腦的發展，但蔡政府沒有重視相關議題，只是著重降低紙煙的數字，蔡政府應該要注意青少年使用電子菸的問題會影響他們的發育，且青少年為什麼可以輕鬆地得到電子煙？

林杏兒指出，當前校園電子菸的使用非常氾濫，但目前只有嘉義、新北市有自治條例，為什麼蔡政府沒有重視相關法律問題？應該督促儘快修法，不要讓全台灣父母為了電子菸易於取得，擔心他們孩子陷入成癮，影響其發展，請蔡政府予以重視，不要繼續毒害我們的青少年。

