變態父壓9歲兒看A片　「教你轉大人」性侵112次...下場出爐

▲國小男童遭父親不斷玩弄生殖器、甚至用嘴含咬，妻子女兒多次阻擋仍沒用，獸行長達2年。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

一名男童從國小3年級開始，就慘遭親生父親對他手伸進褲玩弄下體、或掰開他雙腿隔著褲子含咬，獸父甚至不顧男童抵抗呼救，強壓他的身體放A片給他看，連妻子跟2名女兒在旁也照做不誤，獸父還辯稱是因為兒子太陰柔、想幫他「轉大人、增加男子氣概」，單純父子間嬉鬧行為，噁行在2年間達112次，法院一審依強制猥褻罪共判8年，桃園地檢署與這名父親均對量刑不服上訴，高等法院再審後，認為已考量過雙方理由，維持原判。

檢察官調查，男童表示從他2019年1月讀國小3年級開始，爸爸就會在他睡午覺、看電視時用手伸進內褲摸他下體，甚至趁他在洗澡時衝進來用嘴咬，有時還會壓著他不讓他跑，他很不舒服大叫「不要」，但爸爸還是以每2、3周一次的頻率，不斷弄他的重要部位，直到2020年12月為止，持續時間將近2年。

爸爸則坦承會與兒子「嬉鬧玩耍」，用手拉扯套弄兒子生殖器，也會放A片給他看，但解釋是因為兒子從小就比較女性化，想幫他增加「男子氣概」，而且又與老婆在家庭觀、金錢觀上吵架，將心中情緒反射在兒子身上，並強調有時因為將頭靠近兒子下體，才讓兒子誤以為他用嘴巴咬，其實他只用指甲捏著，況且如只為滿足自己性慾、又怎會在妻女面前直接下手。

但媽媽氣憤指出，她曾數次目睹老公隔褲摸兒子下體，也曾聽兒子喊「爸爸要咬我的鳥」，她已多次阻止老公的行為，之前醫師說兒子包皮過長、等青春期後仍沒改善再處理即可，老公卻說仍對害怕在哭泣的兒子說「沒有用喔，我帶你去醫院把鳥割掉」。

連男童的2位小姐姐都說，她們也看過好幾次爸爸抓弟弟雞雞，聽到「給爸爸抓一下、咬一下」等語，「一開始他們在玩鬧，後面變成爸爸用嘴巴去咬」，她們覺得玩重要部位很奇怪，會告訴媽媽，媽媽也會來將他們拉開。

法院一審認為，雖爸爸辯稱是跟兒子在玩，但兒子明顯很不願意、向其母親求救，爸爸又以台語對兒子說「我教你轉大人」、邊摸邊說「我把你的小鳥弄長一點」，不顧兒子抵抗強壓，可見為滿足自我偏差性慾，以推算後共犯112次強制猥褻，每罪各處3年4月，應執行8年徒刑。

而爸爸仍堅持他並無犯意、頂多只構成強制或性騷擾，次數也不達112次，請求減刑；檢察官也認為另外還有176次強制猥褻法官未認定，量刑過輕，雙方都再提上訴，但高等法院認為其他176次欠缺有力證據，前審已適當，雙方上訴均駁回，全案仍可上訴。