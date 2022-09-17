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見友人昏睡凍未條！偷摸全身還「抽出衛生棉條」　噁男下場曝

▲台中男子趁女友人昏睡時，猥褻對方，還抽出使用中的衛生棉，被告上法院。（示意圖無關本案／免費圖庫Pixabay）

▲男子趁女性友人昏睡時，猥褻對方，還抽出使用中的衛生棉，被告上法院。（示意圖無關本案／免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中一名余姓男子去年4月到女性友人家聊天，但當女子服用藥物陷入昏睡後，余男竟趁機撫摸女子的胸部與下體，甚至抽出對方使用中的衛生棉條，余男一審依乘機猥褻罪，被判處有期徒刑6月，二審被上訴遭法官駁回。女子因為身心受創，需定期就醫，也向余求償80萬，經法官審理後，判余必須給付19萬元，可上訴。

判決指出，余男2021年4月10日凌晨到女性友人台中北區的住家聊天，之後眼見女子因服藥而昏睡後，竟伸出狼爪，撫摸女子的胸部與下體，還抽出使用中的衛生棉。女子同日上午睡醒，發現自己體內衛生棉條不見，用LINE質問余男，才得知余昨晚竟猥褻自己，氣得向警方報案。

台中地院法官認為，余男只為滿足個人色慾，竟趁因女子昏睡無法抗拒時，乘機對她猥褻，顯然不知尊重異性及人性基本尊嚴，對女子造成無法抹滅的心理創傷，依乘機猥褻罪，判處余男有期徒刑6個月，可易科罰金。檢方不服上訴遭二審法院駁回。

女子向余男提出民事賠償，主張余男猥褻她，導致她內心憂鬱低落，對外界產生莫名恐懼與排斥，身心嚴重受創，需要定期就醫、接受心理諮商，因此請求余男賠償醫藥費4萬2760元及精神慰撫金80萬元。法官認為，余男只為滿足個人色慾，乘機對女子猥褻，造成女子心靈受創，需持續進行心理諮商，但考量身分、地位、經濟等狀況後，精神慰撫金以15萬元為適當，加上醫療費用，判處余男需賠償女子19萬2760元，全案還可上訴。

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