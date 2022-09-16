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社會 社會焦點 保障人權

強逼表妹打手槍洩慾！色男辯「我很醉」求阿姨：不要在家裡打我

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲屏東一名男子強逼15歲表妹替自己打手槍，害她罹患憂鬱症、害怕與人接觸。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃資真／綜合報導

屏東一名男子阿明（化名）趁15歲表妹小怡（化名）在房間獨自一人，伸出鹹豬手摸胸，不顧小怡強硬抵抗，強行摀住她嘴巴後又強拉右手打手槍，最後射在小怡手上。小怡母親發現後，阿明推託酒後失態，苦求「不要在家裡打我」。法院一、二審皆依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判他1年4月。

小怡指控，2019年7月4日當天早上9時許，自己正在房間裡玩遊戲，表哥走上樓先是看附近有沒有人，之後將房門和窗戶鎖起來，接著開始掀她的衣服裡摸胸，阿明還說「想要，一次就好」，並準備把手伸入小怡下體，她趕緊大叫「不要碰我的身體」，結果被阿明摀住嘴巴，命令她不准叫，接著拉著右手替自己打手槍，約5分鐘射精完後，才讓小怡去洗手，而且不能跟媽媽說。

阿明審理時辯稱他當時出去送貨，還沒到家，絕對沒有猥褻表妹。

不過，法官勘驗小怡母親與阿明的對話紀錄，小怡母親曾說「你給我用滾的回來」、「你給我出來面對」，阿明也承認「抱歉，我很醉很糟糕，妳們要怎麼樣我都接受」、「要打也不要在家裡打，拜託不要讓外婆、外公知道就好了，要讓她們知道的話，我現在去死也比較快」，足認阿明確實對表妹伸出狼爪。

法官認定阿明為發洩性慾，竟以強暴手段犯下強制猥褻，致使小怡罹患憂鬱症、害怕與陌生人接觸，犯罪情節甚為嚴重，一、二審皆判處1年4有期徒刑。

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