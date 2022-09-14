　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻想離婚！遭莽男垃圾袋綑綁關廁所　兒房間滑手機1hr渾然不覺

▲▼綁架,綁手腳,膠帶,綑綁,虐待。（圖／達志影像／示意圖）

▲高雄葉姓男子將妻子綑綁並關在廁所遭判刑。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名葉姓男子不滿陳姓妻子要離婚，竟用離婚協議書將她騙回家，一頓痛毆後，還用棉繩和垃圾袋把妻子綁起來，關到房間廁所，離譜的是，兒子竟在房間內滑手機而渾然不覺，陳妻掙脫綑綁逃出向里長求救，報警後逮捕葉男，高雄地院審理後，依傷害、妨害自由等罪判處葉男徒刑8個月。可上訴。

判決指出，葉男和陳女結婚後感情不睦，後來乾脆分居，去年4月22日中午12時許，陳女返家準備拿離婚協議書時，葉質問陳為何要離婚？並強脫陳女的安全帽，最後更打陳巴掌、出拳毆打陳的手臂，導致陳女上唇瘀腫、下唇撕裂傷、雙上臂紅腫。

兩人一直僵持到晚間8點多，葉男接到電話得知母親住院，陳女表示不願陪同前往探視，葉男擔心陳女走人，竟用棉繩和垃圾袋捲成細繩，把陳女雙手綑綁在身後，並綑綁其雙腳，並把陳女抱到臥室廁所關起來，還把她的手機、鑰匙、錢包帶走。

葉男離開後，陳女花了快1個小時才自行掙脫，她逃出後向附近里長求助並報警處理，楊男到案後，楊男矢口否認剝奪陳女的自由，並說她可以隨時進出，也沒有打她，是陳女自導自演說謊。

法院審理時，葉男兒子作證指出，當天他回家時見到兩人在在客廳講話，他就進房問玩手機，陳離開後，父親有叫他去整理廁所，他有看到繩子及分段的垃圾袋；里長也證稱，當天陳女跑來求救，人還一直發抖，有看到她手有被綑綁的痕跡，法官認為陳女應是剛自險境逃脫，而非自導自演，因此認定葉男犯罪事證明確，依傷害、剝奪他人行動自由等罪判他有期徒刑8個月，全案可上訴。

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
法官回家路艱辛！地形幾近垂直上升　勇消齊喊「123」迴盪山谷
快訊／莫德納BA.1雙價疫苗後天到貨　首批80萬劑最快下週開
快訊／20多歲男確診隔天亡！　快篩陽當日家中昏迷
快訊／疫情回升！新北衝破萬例　各縣市確診分佈曝
快訊／逼近5萬！今增本土49540例　37死
獨／當地人有遇到法官！　勸一家四口回頭下山：他堅持要再走走看
一圖搞懂「日本電子簽證3大規定」　台灣人今起就能線上辦
iOS 16崩潰災情「通知變底下一坨」！　果粉傻：還好沒更新

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台鐵平溪線列車「2度撞落石」　十分至菁桐路段恢復通行

法官回家路艱辛！地形幾近垂直上升　勇消齊喊「123」迴盪山谷

狼犬逛大街嚇壞路人　警也怕被咬尾隨半小時...牠累了躺超商休息

北車借錢哥哭窮！好心女要提款竟遭摟腰聞脖...她嚇到向超商求救

獨／山屋勸法官回頭不成　布農協作：當地獸徑多...我也迷路過

要向周玉蔻賠罪...驚喜禮盒「沒臭酸」　他淡定坐仁愛路被警帶回

妻想離婚！遭莽男垃圾袋綑綁關廁所　兒房間滑手機1hr渾然不覺

快訊／台中歇業早餐店突傳爆炸聲！冰箱「被炸到開花」玻璃全碎

街友血壓高...衝手機急救站求援　善心老闆娘：救手機更救人！

心碎現場示意圖！法官魂斷池有山　登山杖曝「墜百米深谷路徑」

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

周興哲《月亮代表我的心》過中秋　新加坡翻唱孫燕姿、林俊傑經典

快訊／台鐵平溪線列車「2度撞落石」　十分至菁桐路段恢復通行

法官回家路艱辛！地形幾近垂直上升　勇消齊喊「123」迴盪山谷

狼犬逛大街嚇壞路人　警也怕被咬尾隨半小時...牠累了躺超商休息

北車借錢哥哭窮！好心女要提款竟遭摟腰聞脖...她嚇到向超商求救

獨／山屋勸法官回頭不成　布農協作：當地獸徑多...我也迷路過

要向周玉蔻賠罪...驚喜禮盒「沒臭酸」　他淡定坐仁愛路被警帶回

妻想離婚！遭莽男垃圾袋綑綁關廁所　兒房間滑手機1hr渾然不覺

快訊／台中歇業早餐店突傳爆炸聲！冰箱「被炸到開花」玻璃全碎

街友血壓高...衝手機急救站求援　善心老闆娘：救手機更救人！

心碎現場示意圖！法官魂斷池有山　登山杖曝「墜百米深谷路徑」

口服抗病毒藥已用58萬人份！確診使用率10.16%「世界名列前茅」

制霸！王牌克蕭7局5K無失分好投　率道奇10年9度分區封王

快訊／台鐵平溪線列車「2度撞落石」　十分至菁桐路段恢復通行

烏克蘭收復8000平方公里失土　專家示警：普丁恐動用核武反擊

竹市賈桃樂主題館8周年　協助青年就業逾50萬人次

法官回家路艱辛！地形幾近垂直上升　勇消齊喊「123」迴盪山谷

信用卡換機票比一比！　滙豐5元換一哩、刷10萬換日本機票

重溫初戀的酸甜滋味！《初戀慢半拍》讓我們再次為愛學習、為愛感動

觀光局規劃重啟「跨境團體旅遊」　王必勝：疫情過高峰後開放

2022雲林之光獎章、孝行模範暨全國藝文優勝人員　今聯合表揚

甜美比基尼妹「超巨彈力」　 晃暈4.9萬人：看了一天

社會熱門新聞

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

法官下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」奪命

快訊／找到了！北院法官登山失聯　今晨尋獲遺體

重機新生高架追撞倒地　慘遭2車夾擊再輾壓輪下命危

快訊／新生高「重機」遭3車夾擊　騎士無呼吸心跳

台南牛稠子車站遭裸拍入侵　里長不忍了

副指揮官出入情色場所　他打1985竟被「黑道口氣」威脅

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

萬里轎車自撞電桿「遭大火吞噬」　副駕男慘成焦屍

廖老大不滿遭酸　4場捐血活動取消

媳婦偷吃她整鍋豬腳！婆婆氣炸力挺兒子離婚

輔大2學生救回統聯司機　他還原「關鍵時刻」

更多熱門

相關新聞

遭疑為兒虛設黑官！林明溱駁：純協助不支薪

遭疑為兒虛設黑官！林明溱駁：純協助不支薪

民進黨南投縣長候選人蔡培慧競總日前質疑，南投縣長林明溱聘任兒子林儒彬擔任縣府「特助」，此舉是把縣府當成家族企業，今（8）日上午競選團隊發言人陳紀衡更前往監察院遞狀檢舉。對此，林明溱回應，縣府沒有特助這個編制，兒子只是「純協助不支薪」，無權干涉縣府工作。

孕妻養胎他帶杜賓送驚喜　重逢感人

孕妻養胎他帶杜賓送驚喜　重逢感人

家院子挖坑封死老婆！狠尪屍骨上建3層樓鎮壓

家院子挖坑封死老婆！狠尪屍骨上建3層樓鎮壓

與持刀鄰居理論　男刺死她二審判刑

與持刀鄰居理論　男刺死她二審判刑

劉宥彤近況曝光！陪兒搭機赴美讀書　曝「望著背影眼淚不爭氣的流下」

劉宥彤近況曝光！陪兒搭機赴美讀書　曝「望著背影眼淚不爭氣的流下」

關鍵字：

莽男老婆綁起來關廁所兒子滑手機1小時渾然不覺

讀者迴響

熱門新聞

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

新台幣重貶「1族群全嗨了」　網喊舒服

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

法官下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」奪命

快訊／找到了！北院法官登山失聯　今晨尋獲遺體

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面