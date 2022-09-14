妻想離婚！遭莽男垃圾袋綑綁關廁所　兒房間滑手機1hr渾然不覺

▲高雄葉姓男子將妻子綑綁並關在廁所遭判刑。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名葉姓男子不滿陳姓妻子要離婚，竟用離婚協議書將她騙回家，一頓痛毆後，還用棉繩和垃圾袋把妻子綁起來，關到房間廁所，離譜的是，兒子竟在房間內滑手機而渾然不覺，陳妻掙脫綑綁逃出向里長求救，報警後逮捕葉男，高雄地院審理後，依傷害、妨害自由等罪判處葉男徒刑8個月。可上訴。

判決指出，葉男和陳女結婚後感情不睦，後來乾脆分居，去年4月22日中午12時許，陳女返家準備拿離婚協議書時，葉質問陳為何要離婚？並強脫陳女的安全帽，最後更打陳巴掌、出拳毆打陳的手臂，導致陳女上唇瘀腫、下唇撕裂傷、雙上臂紅腫。

兩人一直僵持到晚間8點多，葉男接到電話得知母親住院，陳女表示不願陪同前往探視，葉男擔心陳女走人，竟用棉繩和垃圾袋捲成細繩，把陳女雙手綑綁在身後，並綑綁其雙腳，並把陳女抱到臥室廁所關起來，還把她的手機、鑰匙、錢包帶走。

葉男離開後，陳女花了快1個小時才自行掙脫，她逃出後向附近里長求助並報警處理，楊男到案後，楊男矢口否認剝奪陳女的自由，並說她可以隨時進出，也沒有打她，是陳女自導自演說謊。

法院審理時，葉男兒子作證指出，當天他回家時見到兩人在在客廳講話，他就進房問玩手機，陳離開後，父親有叫他去整理廁所，他有看到繩子及分段的垃圾袋；里長也證稱，當天陳女跑來求救，人還一直發抖，有看到她手有被綑綁的痕跡，法官認為陳女應是剛自險境逃脫，而非自導自演，因此認定葉男犯罪事證明確，依傷害、剝奪他人行動自由等罪判他有期徒刑8個月，全案可上訴。