「台灣政策法」立法恐延後　王定宇：已遊說美方併入其他法案

▲立法院台美國會聯誼會訪美。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

實習記者李密／台北報導

日前立法院台美國會聯誼會副會長陳以信率7位跨黨派立委訪美，會晤多位聯邦參眾議員、州參眾議員，目前已結束拜會行程，預計今（17）晚將抵台。訪團成員之一的民進黨立委王定宇表示，美國會於11月8日將舉行大選，恐影響「台灣政策法案」立法程序，已積極遊說美方將部分內容併入「國防授權法案」，確保盡快完成立法。國民黨立委陳玉珍則說，希望美、中在強權競爭之中，可以降低緊張、增進和平。

美國參議院外委會14日高票通過「台灣政策法」，我國立法院台美國會聯誼會15日訪美，與會成員包含國民黨立委陳以信、葉毓蘭、翁重鈞、陳玉珍、張育美，與民進黨立委王定宇、何志偉。

民進黨立委王定宇表示，「台灣政策法」是繼「台灣關係法」後，非常重要的台美法案，但因美國會將於11月8日舉行大選，若按照以往程序立法，這屆將明顯無法完成審議，下一屆需要全部重來。

王定宇指出，「台灣政策法」最重要的是第2章，對台美之間的軍事訓練、國家地位、外交意義都很重要。因此，他積極遊說美方，採取「綁定」方式，將「台灣政策法」部分內容併入「國防授權法案」（NDAA），確保盡快完成立法。

同行的國民黨立委陳玉珍則向美方表示，金門在兩岸關係中處於特殊位置，離大陸不到一英里。疫情前每天有44班船班往來，金門到廈門又只需25分鐘。因此，金門大部分民眾支持興建金門與廈門之間的大橋。希望兩方可以和平往來，也希望美、中兩大強權在競爭中可降低緊張、增進和平。

目前跨黨派訪問團已結束拜會行程，一行人預計於今（17）晚返抵國門。

▼立法院台美國會聯誼會訪美，將於今晚返抵國門。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

