「台灣政策法」挑釁北京底線　國台辦：台獨分裂企圖將失敗告終

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國參議院外交部委員會於美東時間昨14日審議通過「2022台灣政策法」草案，內容強化美國對台軍事支持，包括數十億美元額外安全支援，該法案下步將提交美參院全會審議，如通過，再由美眾院審議，嚴重觸犯北京「敏感紅線」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（15）日回應，我們正告民進黨當局，立即放棄「倚美謀獨」、「倚外謀獨」的幻想。一切「台獨」分裂企圖都將以失敗告終。

朱鳳蓮說，台灣是中國一部分。台灣問題是中國內政，不容任何外來勢力干涉。美國國會某些議員推動審議「台灣政策法案」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方嚴肅承諾，是對中國主權和領土完整的公然挑釁。

朱鳳蓮指出，從公佈信息看，所謂「台灣政策法案」充斥錯誤信息和挑釁內容，包羅一段時間來美反華勢力挺台遏華的一系列錯誤主張，妄圖「以台制華」，在台灣問題上製造根本性的破壞效果，顛覆中美關係的政治基礎，阻撓中國統一和民族復興。

她進一步闡述，該法內容荒謬，漏洞百出。比如惡意攻擊聯大2758號決議，鼓吹美國與中國台灣地區洽簽自貿協定，拉台參加「印太經濟框架」，予台灣「主權地位」，要求「武裝」「協防」台灣等等，是一部徹頭徹尾的惡法提案。

最後，她強調，我們奉勸美國某些國會議員立即停止在涉台問題上的錯誤言行，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行美國政府不支持「台獨」的嚴肅承諾，停止在台灣問題上玩火。我們正告民進黨當局,立即放棄「倚美謀獨」、「倚外謀獨」的幻想。一切「台獨」分裂企圖都將以失敗告終。