美國務院發聲挺台　發言人談「台灣政策法」：感謝2黨強力支持

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國參議院外交委員會14日通過《台灣政策法》（Taiwan Policy Act），內含多項提升台美外交關係的措施，挑動美中台敏感神經。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）15日對此表示，拜登政府「深化與台灣的夥伴關係，我們將持續透過有效的外交、經濟及軍事支援這麼做，也感謝國會2黨及全國各地對台灣的強力支持。」

普萊斯在例行記者會上被問及，針對《台灣政策法》的通過，國務院是否擔心進一步損害美中關係，以及北京是否有必要擔憂。

普萊斯回應，國務院一直與國會保持密切聯繫，也會直接與私下和立法部門溝通此法案內容，「我們對台灣的態度沒有改變，會持續以我們的『一中』政策、中美聯合三公報、六項保證及台灣關係法（Taiwan Relations Act）為指導方針。」

《台灣政策法》被視為1979年以來最全面統整美國對台政策的法案，由民主黨籍參院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）親自出馬，與共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）為首共同提出，希望在外交、軍事、經濟、文化教育等多方面提升台美關係，例如提議將駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），由於外交領域更動較大、敏感性較高，因此格外引發外界矚目。

美參院將審「台灣政策法」！全面重整美對台政策 重點一次看

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