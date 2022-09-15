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大陸 大陸焦點 特派現場

美通過「台灣政策法」　陸外交部：視情況採取一切必要措施

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國參議院外委會14日審議通過「台灣政策法」，大陸外交部今（15）日表示「堅決反對」，已向美方提出嚴正交涉，中方將視該案的進展情況和最終結果採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

大陸外交部新聞發言人毛寧指出，「台灣政策法」嚴重違背美方在台灣問題上對中方所作承諾，違反一個中國原則和中美三個聯合公報，干涉中國內政，違背國際法和國際關係基本準則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

毛寧表示，「台灣政策法」若繼續審議推進甚至通過成法，將極大動搖中美關係的政治基礎，對中美關係以及台海和平穩定將造成極其嚴重的後果。

她接著稱，中方強烈敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，切實將美國領導人作出的不支持「台獨」的承諾落到實處，停止打台灣牌，搞以台制華，停止推進審議有關法案。

毛寧強調，中方將視該案的進展情況和最終結果採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

▲▼台灣政策法案。（圖／路透）

▲台灣政策法案通過。（圖／路透）

「台灣政策法」（Taiwan Policy Act of 2022）這被視為繼1979年《台灣關係法》後，最重要的對台法案，內容包含強化美國對台灣的軍事支持。

總統府發言人張惇涵今日表示，誠摯感謝美國參議院再次展現跨黨派對台灣的友好與支持，「該項法案強化台美安全合作、深化台美經貿關係，及提升台灣國際參與等，有助於多方位促進台美合作夥伴關係。」

不過，美國學者葛來儀認為，若法案以目前形式通過，將面臨重大危機，因為中國將不得不做出非常強硬的回應。

國民黨議員詹江村批評，這是民進黨變本加厲刺激中國大陸，「我真的不想被打回石器時代，我也不想成為烏克蘭的難民，每天睡沒有冷氣的帳篷。拜託台灣人不要再犯賤！」

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