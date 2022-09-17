「曾致電賴清德想幫忙」　沈富雄曝總統府擋疫苗真相　　

▲沈富雄。（資料照／翻攝自Facebook／沈富雄）



實習記者李密／台北報導

近日各界熱議政府是否曾阻擋疫苗採購，前民進黨立委沈富雄昨（16）日表示，自己曾致電副總統賴清德，詢問是否須幫忙買疫苗，後被告知疫苗數量足夠。然而，當時電話是在鴻海/永齡、台積電買疫苗進來之前打的，懷疑總統蔡英文擋疫苗。他也稱讚無黨籍台北市長參選人黃珊珊「很厲害」，直接點出重點，如果說中共擋疫苗，那就說明白是什麼擋法，讓大家同仇敵愾。

沈富雄昨（16）日在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨政府確實有擋疫苗，自己曾經有一條線可以購買疫苗，但是食藥署、疾管局都給釘子碰，於是就親自致電總統府。不過賴清德說幫不上忙，因為這件事只有總統、院長可以處理。

沈富雄說，他回應賴清德「這樣讓我很丟臉」，在野的村夫熱心想幫忙，「你做這麼大，連想幫個忙都不要」，賴清德聽完後回覆，他會試試看。

沈富雄表示，後來再打第二通電話，賴清德說已經打聽過，疫苗夠了，不須要再買。沈富雄說，自己就摸摸鼻子，算了。沈富雄強調，這個過程是在鴻海／永齡、台積電、慈濟進來之前，所以當然有擋。沈富雄認為，民進黨政府確實有擋疫苗，而且是蔡英文在擋。



沈富雄更稱讚黃珊珊很厲害，因為黃珊珊提出，如果都講中共在擋，那到底怎麼個擋法就告訴大家，所有人一起同仇敵愾、抗中保台。沈富雄說，自己都差點都要把票投給她了。