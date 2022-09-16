死亡+46！最年輕30多歲女「解隔一週爆新症狀」　送醫隔日心跳停止

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增46例死亡個案，當中最年輕為僅30多歲女性，值得注意的是，她曾經確診且完成居家照護，解隔約一週又冒出解血便、胸悶、呼吸急促到急診，PCR檢驗陽性，但隔天就突發心跳停止，經急救無效宣告死亡，死因為心臟衰竭及新冠病毒感染。另外也新增一起兒童重症通報，1歲男童因MIS-C，住院治療中。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為28例男性、18例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月20日至9月13日，死亡日期介於9月6日至9月13日。

▲指揮中心9/16公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

針對特殊死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案為30多歲女性，接種兩劑疫苗，本身有慢性肺病、自體免疫疾病，8/22～8/29曾經確診且完成居家照護，解隔離之後，9/5又因為解血便、胸悶、呼吸急促到急診，PCR陽性，Ct23，隔天9/6突發心跳停止，經急救無效宣告死亡，死因為心臟衰竭及新冠病毒感染。雖然解隔一週才出現新症狀，醫院仍判定與新冠有關。

另有新增特殊重症為1起MIS-C，羅一鈞表示，個案是1歲男童，沒有打疫苗，沒有慢性病史，未曾確診新冠，9/6開始持續發燒，家長自行快篩兩次都陰性，9/9就醫檢查有紅眼、喉嚨紅腫，醫院進行PCR檢驗陽性確診，Ct33.4，疑似近期曾感染，抽血顯示有發炎指數升高，診斷疑似MIS-C收住院，心臟超音波顯示有左側冠狀動脈擴大，使用免疫球蛋白等藥物治療，目前仍在一般病房住院中。

根據指揮中心統計，目前12歲以下重症累計211人，其中32人死亡；重症中MIS-C有132例，其餘還有腦炎31例、肺炎23例、哮吼11例、家中死亡7例、敗血症3例、共病3例、心肌炎1例。

▲指揮中心9/16說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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