邊境開放時程表內容有變！　王必勝：10月上旬還不會解封

▲指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

何時邊境解封備受關注，而近日網路瘋傳一張「邊境管理及開放建議」流程表，指出預計10月10日實施「免居隔0+7」的新規定，且入境人數管制也全面放寬為單日2萬人次，取消限團令。指揮中心指揮官王必勝今（14）日證實，確實是內部討論，但現在內容已經改變，還要進行修正。另目前推估疫情高點會落在下週三或者下下週三，疫情趨勢往下也要到10月初，不會10月上旬這麼快就開放。

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▲網傳「邊境管理及開放建議」表格。（圖／翻攝自PTT）

網路上有民眾在PTT八卦板爆料「邊境10月開放」，並附上一張「邊境管理及開放建議」時程表，指稱已經有很多人透過不同管道拿到這份資料，而圖表內容共分兩階段，第一階段為9月19日公告、9月26日實施的「3+4」放寬1人1室；第二階段則寫明預計10月3日公告、10月10日實施「0+7」免居隔。

王必勝表示，因應世界開放，疫情可控情況之下，指揮中心持續與各部會討論邊境開放作為，在討論過程有各種提案，但是這也都牽涉各部會業管業務，討論之後內容都已經改變了，還要進行修正，

而今天已經是連續4天單日本土4萬以上，以模型推估疫情最高點可能出現在下週三，或者下下週三，之後趨勢往下已經是10月初，這些相關措施有很多變化，還要給各部會單位、民眾準備時間，應該不會在10月上旬這麼快。

【現行規定】

►入境人數上限：5萬人次／週

►檢疫天數／處所：居家檢疫3天（1人1戶）+自主防疫4天（1人1室）

►篩檢方式：D0機場唾液PCR+發放2劑快篩（檢疫期間有症狀+自主防疫首次必要外出時）

►交通方式：防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕

►入境事由：9月12日起恢復美加歐等54國民入境免簽證

【近程規劃｜預計9月19日公告、26日實施】

►入境人數上限：6萬人次／週

►檢疫天數／處所：居家檢疫3天+自主防疫4天（全程1人1室）

►篩檢方式：取消D0機場唾液PCR，發放4劑快篩（有症狀旅客維持原有攔檢／採檢機制）

►交通方式：防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕

►入境事由：全面恢復免簽

【開放目標｜預計10月3日公告、10日實施】

►入境人數上限：試行2萬人次／天

►檢疫天數／處所：免居隔，取消開立居家檢疫通知書／（0+7），含旅遊團、自由行，社區同步調整免居隔

►篩檢方式：機場發放4劑快篩（有症狀旅客維持原有攔檢／採檢機制）

►交通方式：開放搭乘大眾交通工具

►入境事由：取消限團令