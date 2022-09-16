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社會 社會焦點 保障人權

工人網約2未成年少女幫口交...還偷拍影片　慘賠1年半薪水

▲桃園市張姓男子今年1月間將吳姓前女友半身裸照張貼在交友軟體個人動態上，還標明「請大家趕快分享」等文字敘述挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲陳姓建築工人偷拍未成年少女幫他口交的相片影片。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名月薪3萬元的陳姓建築工人（21歲），透過網路交友平台認識未成年的少女小莉（化名）和小愛（化名），前年11月間他約小莉到租屋處，誘騙小莉幫他口交，還偷拍相片和影片，後來他又叫小愛拍裸照和自慰影片給他觀賞，後來陳男遭起訴判刑，民事部分，小莉和母親也對他提告求償60萬元，法院判陳男應賠償50萬元。可上訴。

判決指出，陳男是在2020年4月間，透過網路交友平台「SOUL」認識小莉，同年11月16日下午2時許，陳男約小莉到高雄的租屋處，要求小莉幫他口交，並用手機偷拍相片和影片。

同年9月間，陳男又透過交友平台「吾聊」認識未滿16歲的小愛，他甜言蜜語的誘騙小愛「特地拍給我看的哦」、「我很喜歡啊」、「我想在（再）看一次毛毛」、「寶貝你有自慰影片嗎」、「寶寶我要自慰影片」，小愛也傳了裸照和自慰影片給陳男。

後來陳男因涉及另外一起妨害性自主的案件遭警方搜索，發現小莉和小愛的相片和影片而通知兩人，小莉得知後情緒崩潰，憤而提告求償60萬元。

法院審理時，陳男坦承偷拍，但認為賠償金額過高，只願意賠償35萬元，還想要分期付款，法官審酌陳男的學歷、收入等條件，判陳男應賠償50萬元，全案可上訴。

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