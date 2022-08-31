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疫情衝擊慘賠20萬！　花蓮善工坊手作禮盒銷售僅去年5成

▲▼飛炫屋善工坊最有溫度的手作中秋禮盒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

飛炫屋善工坊最有溫度的手作中秋禮盒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由於受到疫情影響，花蓮飛炫屋善工坊今年中秋禮盒的銷售量只有去年的一半，相對也影響婦女自力培力的收入。市長魏嘉賢為善工坊的婦女朋友加油打氣，也期盼社會大眾賦予愛心支持。

▲▼飛炫屋善工坊最有溫度的手作中秋禮盒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉賢為善工坊的婦女朋友加油打氣，期盼社會大眾賦予愛心支持。

基督教門諾會善牧中心飛炫屋善工坊服務的對象包括獨力負擔家計的婦女朋友，以及長期失業或中高齡失業者，另外還有生活扶助戶裡有工作能力者，或是二度就業的婦女。透過善牧中心的媒合及提供工作機會，緩解他們的經濟壓力，也整合各項資源，建構福利網絡。而在飛炫屋善工坊則提供手作烘焙產品，由婦女朋友製作包括蛋捲、手工餅乾等，透過銷售做為善工坊婦女朋友的收入來源。

▲▼飛炫屋善工坊最有溫度的手作中秋禮盒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼善工坊則提供手作烘焙產品，由婦女朋友製作包括蛋捲、手工餅乾等，透過銷售做為收入來源。

魏嘉賢日前到善工坊關切今年中秋禮盒的銷售量，善牧中心執行長朱玉貴表示，今年的銷售量非常不樂觀，只有去年的一半，主要是疫情影響，加上原物料大漲，反映在成本上，截至目前在婦女就業的這個區塊已出現明顯的不平衡，初估不足的費用高達二十萬元。朱玉貴說，善牧中心對於婦女據點並沒有編列經費補助，是由接受就業輔導的婦女朋友透過自力生產銷售做為自己的收入來源，也因此亟需社會大眾的支持與關切。

▲▼飛炫屋善工坊最有溫度的手作中秋禮盒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢為飛炫屋善工坊的婦女朋友加油打氣，他說，這兩年來受到疫情影響，社福機構向外界募款已是不易，來到飛炫屋善工坊看到婦女朋友辛苦烘焙手作蛋捲，卻面臨銷售不易的狀況，更是令人不捨。魏嘉賢認為好的產品要讓外界知道，因此呼籲社會各界或企業團體在採購節慶禮盒時可以將善工坊納入採購對象，與善牧一起攜手傳愛，支持婦女手作最有溫度的禮盒。

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