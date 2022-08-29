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年息300%！無良高利貸男硬上孝女　遇「紅燈」強迫口交

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲高雄李姓男子放高利貸還趁機性侵孝順的女子。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名孝順的女子小華（化名）為了籌措阿公的住院看護費，找上放高利貸的李姓男子，去年6月間李男到小華家討論借錢事宜時，竟覬覦小華的美色，將小華撲倒在床上企圖性侵，雖然小華剛好月經來，李男竟還是強迫小華幫他口交，事後小華向閨蜜哭訴，報警提告，李男辯稱是兩情相悅，但法官不信，審理後依強制性交罪判李男徒刑3年5月，重利罪部分則判徒刑4月，得易科罰金。民事部分則需賠償小華20萬元。

判決指出，小華因為阿公住院急需看護費，透過朋友過輾轉介紹認識李男，去年6月2日8時許，李男以臉書通訊軟體Messenger聯繫小華後，隔天凌晨就到小華家商量借錢的事，小華擔心家中的狗吠叫吵醒鄰居，於是帶李男到3樓房間。

進房後，雙方約定借款8萬元，分10期償還，其中包含利息4萬，還要先扣掉第一期的還款8000元，等於小華只拿得到3萬2000元，年息高達300%，迫於無奈，小華還是同意了。

此時李男見小華長得漂亮，竟臨時起色心，把小華撲倒在床上，小華雖然奮力掙扎，但還是力氣不敵李男，李男抓著小華的雙手，脫掉她的衣物，準備性侵時，發現小華月事來潮，但精蟲衝腦的李男不管，還是把脫掉自己的褲子，把小華的頭往下壓，強迫小華幫自己口交約10分鐘。

飽受凌辱的小華事後向閨蜜訴苦，並在閨蜜的陪伴下報警提告，檢方也依強制性交、重利罪起訴李男。

法院審理時，李男坦承有借錢給小華，但否認有性侵，辯稱當時聊天聊得很曖昧，小華還跟他說與前任男友分手的事情，後來兩人情緒高漲，互相撫摸脫衣，他問小華「可否放進去」，但小華說她那個來只能幫他口交，完事後他還和友人去超商領錢給小華，所以是兩情相悅，沒有性侵。

法官根據小華的指控和閨蜜的證詞，認定李男性侵事證明確，依強制性交罪判處有期徒刑3年5個月，重利罪的部分則判處徒刑4個月，得易科罰金。小華另提民事賠償，法院也判李男應賠償20萬元，全案可上訴。

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