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強拉女網友入廁硬上！獸男改口全認求情「孤兒院長大」...減刑2月

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子強拉女網友到公廁性侵得逞，原本嘴硬不認罪，二審才改口全認求輕判。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／新北報導

新北一名吳姓男子與女網友初次見面，就強拉對方至宮廟廁所內，強行口交、性侵得逞，導致女子受有上顎出血、多處擦挫傷。原本堅持否認犯行的吳男，得知一審判決要關3年4月，立刻表現出悔意，律師還辯稱吳男是孤兒院長大，沒想到事情會變得這麼嚴重。二審法官考量吳男改口坦承犯行，減刑2個月，判決3年2月。

判決指出，2020年吳男在網路上認識女子花花（化名），雙方約好看夜景，經過宮廟時，吳男卻突然獸性大發，用手勾住花花後頸拉進廁所裡，更出手毆打花花逼她就範。

花花擔心有生命危險，不得已自行脫下衣褲後，吳男便強行口交、性侵得逞，導致花花嘴巴上顎處出血、四肢多處瘀青、擦挫傷，而吳男洩慾結束後，才把花花載回汐止火車站，花花向友人告知上情後，立即前往醫院驗傷，由醫護人員報警處理。

審理時吳男僅承認暴力行為，但雙方是達成協議下才到廁所性交，但一審法官不採信吳男辯詞，依強制性交罪處3年4月有期徒刑。

吳男發現得入獄服刑，上訴二審時改口全認，還寫信向花花道歉，惟和解因雙方認知不同而不成；辯護人則是主張，吳男從小在孤兒院長大，在教育方面有所不足，沒想到事情會這麼嚴重，且雙方一開始有親密行為，吳男才會理解是可以更進一步，請求減刑。

法官審酌，吳男犯後於偵查、原審否認犯行，並於原審開庭後傳送訊息予花花造成二度傷害，於本院審理程序坦承犯行，故撤銷原判，改判3年2月，可上訴。

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