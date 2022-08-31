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上《傳說對決》找獵物！渣男誘騙14名少女拍裸照、逼視訊自慰

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北市貢寮一名林姓男子透過手遊《傳說對決》，威脅、引誘14名未成年少女拍下裸照，其中更有3人是未滿12歲的兒童。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

新北市貢寮一名林姓男子竟透過手遊《傳說對決》，威脅、引誘至少14名未成年少女拍下裸照或以開視訊截圖等方式取得少女裸照，藉此要求少女不開視訊自慰給他看，否則就要將不雅照流傳，而受害的14人中還有3人是未滿12歲的兒童。基隆地檢署近日偵查，依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌，將林男起訴。

起訴書指出，林姓男子自去年8月期間便開始透過《傳說對決》，物色未成年少女作為獵物目標，威脅、引誘少女們拍下裸照，或是以開視訊的方式，要求少女裸露胸部和下體以藉此截圖，再以此方式威脅少女開視訊自慰，如少女有所不從，就要散布少女的裸照。

林男的犯行也讓不少涉世未深的少女嚇到，對林男言聽計從，不過也有少女機警拒絕並求助父母，才讓整起事件曝光。

基隆地檢署偵辦後，將林男手機查扣，赫然發現至少有14名未成年少女被害，其中還有3個未滿12歲。林男於偵訊時則向檢警坦承犯行，表示他並不知道被害人的確切年齡，但都知道被害少女全是未成年的國中和國小生。

檢方複訊後，認為林男有反覆實施之虞，對林男聲押獲准，並依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴林男。日前基隆地檢署也裁定將林男續押。

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